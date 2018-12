Gala du Sport 2018: Neuville et Plasschaert terminent au pied du podium

Le pilote automobile Thierry Neuville et le gardien de but Thibaut Courtois terminent aux 4e et 5e places du référendum du Sportif belge de l’année 2018, organisé par l’association des journalistes sportifs professionnels belges (Sportpress.be).

Du côté des dames, la navigatrice Emma Plasschaert et la joueuse de tennis Elise Mertens échouent au pied du podium. Les lauréats et les podiums complets seront dévoilés, samedi soir, à l’occasion du Gala annuel du Sport au Docks Dome de Bruxelles.

Neuville, récemment élu Driver of the Year par le RACB (Royal automobile club de Belgique) en compagnie de son copilote Nicolas Gilsoul, est vice-champion du monde des rallyes pour la troisième année de suite, la quatrième au total (2013, 2016, 2017 et 2018). Cette saison, il a remporté trois rallyes WRC (Suède, Portugal et Sardaigne). Le Saint-Vithois devance donc le gardien des Diables Rouges Thibaut Courtois. Passé de Chelsea au Real Madrid cet été, il a été désigné Gardien de la Coupe du monde en Russie après une troisième place décrochée avec l’équipe nationale.

Chez les dames, Emma Plasschaert doit se contenter de la 4e place malgré son titre de championne du monde de voile en Laser Radial. Elle devance Elise Mertens, lauréate de 7 tournois sur le circuit WTA cette saison, trois en simple et quatre en double. En un an, la Limbourgeoise, demi-finaliste de l’Open d’Australie en janvier, est passée de la 35e place mondiale à la 12e, tout en occupant le 11e rang en double.

Dans la catégorie Espoirs, Artuur Peters termine 4e, lui qui est champion d’Europe espoirs en kayak K1 1000m et médaillé d’argent sur le K1 500m. Il devance le judoka Matthias Casse (-81kg), 2e du Grand Chelem d’Abu Dhabi et 2e aux Grand Prix de d’Agadir et Zagreb.

Thomas Pieters et Thomas Detry, champions du monde de golf, pointent à la 4e place du classement de l’Equipe de l’année et devancent l’équipe cycliste Quick-Step Floors, lauréate de 73 victoires cette saison.

Chez les coachs de l’année, Jacques Borlée et Roger Lespagnard sont quatrième et cinquième. Le premier entraîne notamment le relais 4x400 mètres, Jonathan, Kevin et Dylan Borlée ainsi que Jonathan Sacoor. Le second a mené Nafissatou Thiam à la triple couronne, l’heptathlète décrochant le titre européen après des sacres olympique et mondial.

Dans la catégorie Paralympique de l’année, Eléonor et Chloë Sana, médaillées de bronze en descente aux Jeux Paralympiques d’hiver à Pyeongchang, terminent quatrièmes devant le pongiste Florian Van Acker, champion du monde de tennis de table paralympique.

Les lauréats seront connus samedi soir. Nina Derwael, championne d’Europe et du monde de gymnastique artistique aux barres asymétriques, apparaît comme la grande favorite chez les dames. Nafissatou Thiam, championne d’Europe de l’heptathlon et Sportive de l’année 2017, ainsi qu’Emma Meesseman, 4e du Mondial de basket féminin avec les Belgian Cats et victorieuse de l’Euroligue avec son club d’Ekaterinebourg sont les deux autres finalistes. Chez les messieurs, la succession de David Goffin se disputera entre Eden Hazard, capitaine des Diables Rouges, Koen Naert, champion d’Europe du marathon, et Bart Swings, médaillé d’argent de la mass-start aux Jeux Olympiques d’hiver de Pyeongchang.