VIDÉO | Sur ordre de l’arbitre, il se fait couper les cheveux en plein milieu d’un tournoi de lutte

Un arbitre a demandé qu’on coupe les cheveux d’un lycéen lors d’un tournoi de lutte. La scène a été filmée et suscite la colère de certains internautes.

Une scène assez improbable s’est produite aux États-Unis, et plus particulièrement dans l’État du New Jersey. Andrew Jonhson, champion de lutte de son lycée, participait à un tournoi ce vendredi 21 décembre. Cependant, cet adolescent a une coupe de cheveux particulière: il a dreadslocks. Ce qui n’était apparemment pas du goût de l’arbitre de la compétition, Alan Maloney. Ce dernier a posé un ultimatum au lycéen: soit il se coupait les cheveux directement, soit il devait abandonner la compétition.

La cause? Les règles de lutte et d’athlétisme dans le New Jersey sont très strictes: il faut que les participants aient une coiffure courte, ou alors ils doivent porter un casque de lutte qui recouvre la totalité des cheveux. Apparemment, Andrew Jonhson n’a eu droit à cette option. Sur ordre de l’arbitre, on lui a coupé les cheveux devant tout le monde. La scène a été filmée en direct et a été postée sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont été révoltés par la scène, certains demandant le renvoi de l’arbitre.

Pour le côté sportif, Andrew Jonhson a finalement remporté le tournoi.