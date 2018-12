Deux jours après sa condamnation, il commet un vol sur le Marché de Noël

Un jeune homme récemment condamné a été interpellé vendredi soir pour vol, sur le Marché de Noël de Liège, a-t-on appris samedi au parquet liégeois. L’individu s’est rebellé lorsque des policiers en civil ont procédé à son interpellation.

L’individu âgé de 20 ans, en séjour illégal en Belgique et déjà condamné jeudi pour des faits de rébellion, a volé un téléphone portable dans le sac à main d’une jeune fille posé à terre sur le Marché de Noël.

Pris sur le fait par un témoin, l’auteur s’est enfui avec le téléphone. Le témoin l’a poursuivi en criant et en demandant d’interpeller le malfaiteur. Des policiers en civil l’ont arrêté dans sa course vers 18 h 00. Le jeune homme s’est débattu et s’est rebellé contre la police. Il a été placé sous mandat d’arrêt vu la répétition des faits.