Un Forestois condamné pour viols arrêté en Roumanie

Jessy Piacentini, un Forestois condamné fin 2009 pour deux tentatives de meurtre, un viol et trois tentatives de viol, a été arrêté en Roumanie, selon une information diffusée samedi par le journal télévisé de RTL-TVI.

La porte-parole du parquet de Bruxelles Ine Van Wymersch a confirmé l’information, sans préciser pour l’heure si un mandat d’arrêt européen avait été émis par la Belgique. Son transfert vers le Royaume n’est donc pas exclu.

La cour d’appel de Bruxelles, siégeant en matière correctionnelle, a condamné fin 2009 Jessy Piacentini, alors âgé de 24 ans, à un total de 13 ans de prison ferme. Il a été condamné à 10 ans de prison ferme pour un viol, des tentatives de viol et des tentatives de meurtre commis sur le territoire de la commune de Wezembeek-Oppem entre le 2 mars 2008 et le 1er mai 2008. Il a également été reconnu coupable de viol et de coups et blessures commis sur sa compagne, entre septembre 2005 et septembre 2007. Pour ces derniers faits, il a écopé d’une peine distincte de trois ans de prison.

Les agressions sexuelles avaient été commises sur deux jeunes femmes qui attendaient le tram, sur une troisième victime qui faisait du jogging et sur une quatrième qui rentrait chez elle à pied, en pleine nuit. L’une des plaignantes était âgée de 17 ans et demi. Dans ces quatre dossiers, les faits ont été accompagnés de violences graves. Le prévenu rouait les victimes de coups de poings et de pieds au visage et sur le corps et tentait de les étrangler. Il les attirait ou tentait de les attirer dans des buissons pour commettre ou tenter de commettre les abus les plus graves.

Jessy Piacentini a été interpellé le 3 septembre 2008.