L’ancien bourgmestre de La Louvière Willy Taminiaux est décédé à l’âge de 79 ans, apprend-on samedi par les comptes Twitter de plusieurs personnalités du Parti socialiste (PS).

«Willy Taminiaux était un modèle de proximité, générosité et combativité. Un grand ministre de l’action sociale, passionné de contacts humains. Défenseur acharné des droits fondamentaux, il avait éradiqué l’extrême droite de sa chère cité de La Louvière. Bon vent m’petit fi!», a ainsi tweeté le bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette.

«Willy Taminiaux a été le grand grand défenseur des plus humbles et des plus démunis. Tant comme bourgmestre, que comme ministre, il a œuvré pour l’émancipation sociale des citoyens. Il fut un grand socialiste!», a posté le président du PS, Elio Di Rupo.

L’ancien ministre wallon est décédé ce samedi, selon la télévision locale Antenne Centre.