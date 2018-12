Retour d’un temps sec samedi après-midi

Samedi après-midi, le ciel sera partiellement à très nuageux et le risque d’averses s’atténuera depuis l’ouest du pays, a indiqué l’Institut royal de météorologie.

Le vent d’ouest à ouest-sud-ouest sera d’abord modéré à assez fort avec des rafales jusque 60 km/h puis il deviendra modéré. Les maxima oscilleront entre 7° en Hautes Fagnes et 12° en plaine.

Samedi soir, le temps deviendra généralement sec sur l’ouest avec des éclaircies. Ailleurs les nuages seront plus nombreux avec un risque d’averse. Les minima se situeront entre 5° en Hautes Fagnes et 8° en plaine. Le vent sera modéré d’ouest-sud-ouest revenant au sud-ouest.

Dimanche, en matinée, le ciel sera très nuageux sous un temps d’abord généralement sec. Une zone de pluie atteindra ensuite notre pays depuis la frontière française. L’après-midi, le temps restera très nuageux et pluvieux. Les maxima varieront entre 7° en Hautes-Fagnes à 11° sur l’ouest.

Lundi, le temps sera progressivement plus sec à partir du nord et les maxima iront de 5° à 10°. Durant la nuit du réveillon de Noël, le temps sera calme et sec mais froid avec un risque de brouillard givrant.

Les jours suivants, la météo sera calme et le temps généralement sec mais avec un ciel souvent gris.