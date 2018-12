VIDÉO | À huit ans, cet enfant conduit une voiture et sauve sa mère

Alors que sa mère s’était évanouie au volant, un enfant a pu ramener la voiture, lancée à 70 km/h sur la route.

Les faits se sont produits au Royaume-Uni. Alors qu’une femme et son fils étaient en voiture, la conductrice s’est subitement évanouie au volant. En temps normal, un tel incident aurait pu avoir de lourdes conséquences. Mais c’était sans compter sur l’intervention du fiston, âgé de huit ans. Alors que le véhicule était lancé à 70 km/h, l’enfant a pris le volant en main et a ramené la voiture sur le bas-côté. Et, ce, sans provoquer le moindre accident. Grâce à son intervention, il a pu sauver sa mère d’un accident.