D1B: privé de mercato hivernal, l’AFC Tubize sera en ordre «dans un avenir proche»

Épinglée par la Commission des licences pour ne pas avoir respecté ses obligations à mi-saison, la direction de l’AFC Tubize a été punie d’une interdiction de transferts pendant le mercato hivernal.

LIRE AUSSI |L’Union belge prive Tubize de transferts

Un gros couac pour le club Sang et Or, qui comptait étoffer son noyau pour se sauver dans cette D1B. Malgré cela, la direction se veut rassurante: «L’AFC Tubize n’a pas parfaitement respecté les obligations prévues par la Commission des Licences. Néanmoins, ces obligations seront parfaitement respectées dans un avenir proche afin de lever l’interdiction de transfert pour le mercato hivernal soumise actuellement au Club. Cela ne remet, en aucun cas, en cause, l’implication totale des actionnaires Sud Coréens.»

Ce samedi, à 17 h, Tubize tentera de créer le miracle à Malinespour la 20e journée de phase régulière.