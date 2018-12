VIDÉOS | Les Bucks d’Antetokounmpo impressionnent à Boston, 3e triple double de Lebron James

Milwaukee a démontré une nouvelle fois qu’il avait réalisé des progrès depuis la saison dernière. Les Bucks se sont imposés 107-120 sur le parquet de Boston vendredi en NBA, championnat nord-américain de basket.

C’est précisément contre les Celtics que les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo, auteur de 30 points vendredi, s’étaient inclinés au premier tour des playoffs la saison dernière, sans jamais parvenir à s’imposer au TD Garden.

💪 @Giannis_An34 leads the @Bucks to the road win in Boston with 30 PTS (8-13 FGM), 8 REB, 5 AST! #FearTheDeer pic.twitter.com/HoymTagduf — NBA (@NBA) 22 décembre 2018

Privé d’Al Horford, Marcus Morris et Aron Baynes, Boston aura mené 7 minutes avant de voir les Bucks prendre les commandes de la rencontre sans jamais les lâcher. Milwaukee est deuxième à l’Est avec un bilan de 22 victoires pour 9 défaites. Quant à Boston, pourtant annoncé comme le favori de la conférence, il pointe à la cinquième place (18v-13d).

En tête à l’Est, Toronto (25v-9d) n’a pas dû forcer son talent pour dominer Cleveland (126-110) malgré les absences de Kyle Lowry, Danny Green, Serge Ibaka et Jonas Valanciunas. C’est donc sur Kawhi Leonard, arrivé cet été depuis San Antonio, que les Raptors ont pu compter pour prendre la mesure de faibles Cavaliers. L’ailier All-Star a compilé 37 points et 6 rebonds, signant un 9e match à plus de 30 unités cette saison.

🏀 @kawhileonard goes 12-16 from the field and ties his season-high with 37 PTS in the @Raptors win! #WeTheNorth pic.twitter.com/jzt94Lc18q — NBA (@NBA) 22 décembre 2018

À l’Ouest, San Antonio confirme son net regain de forme avec une septième victoire en huit rencontres. Les Spurs ont battu Minnesota 124-98 grâce un collectif bien huilé, symbolisé par la bagatelle de sept joueurs avec au moins dix points, et une redoutable adresse à distance (19/33). Les hommes de Gregg Popovich, 7e à l’Ouest (18v-15d), auront l’occasion de confirmer leur spirale positive dans un duel texan samedi sur le parquet de Houston.

The @spurs hit a season-high 19 threes and dish out a season-high 36 team assists in the win!#GoSpursGo 124#AllEyesNorth 98



Bryn Forbes: 22 PTS, 7 AST

Marco Belinelli: 17 PTS, 5 3PM

Rudy Gay: 14 PTS, 2-2 3PM pic.twitter.com/NnbPhzZo85 — NBA (@NBA) 22 décembre 2018

Les Lakers de LeBron James, présent malgré des symptômes grippaux, ont résisté aux Pelicans d’Anthony Davis (112-104). Le ‘King’a même été décisif en signant son troisième triple double de sa saison avec 22 points, 14 passes et 12 rebonds. Los Angeles reste 4e à l’Ouest (19v-13d) alors que les Pelicans sont 13e (15v-18d) et font du surplace au classement malgré une nouvelle performance XXL de Davis (30 pts, 20 rbds).