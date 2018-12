Variable et venteux en matinée samedi, suivi d’un après-midi plus calme et sec

Samedi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec des averses, plus fréquentes et plus marquées au sud du sillon Sambre et Meuse et le long de la frontière française, a indiqué l’Institut royal de météorologie (IRM).

Dans l’après-midi, le risque d’averses s’atténuera depuis l’ouest du pays. Le vent d’ouest à ouest-sud-ouest sera d’abord modéré à assez fort, avec des rafales proches de 65 km/h, ou un peu plus sur le relief. Les maxima, doux pour la saison, oscilleront entre 7° en Hautes Fagnes et 10° à 12° en Basse et Moyenne Belgique.

Samedi soir, le temps sera généralement sec et le ciel partiellement nuageux. En cours de nuit, une faible averse résiduelle pourra se produire mais, sur la plupart des régions, c’est principalement un ciel de plus en plus nuageux qu’on observera. Les minima se situeront entre 4° et 7°.

Dimanche, le temps sera à nouveau plus perturbé avec des pluies fréquentes l’après-midi et un ciel couvert.

Lundi, il fera progressivement plus sec à partir du nord mais souvent nuageux. Les maxima tourneront autour de 8°.

Le temps sera calme et généralement sec mais souvent gris pour les autres jours de la semaine.