VIDÉOS | Dortmund et Witsel remportent le choc contre Mönchengladbach et Hazard

Trois jours après sa première défaite en championnat, le Borussia Dortmund a remporté le choc de la 17e journée du championnat d’Allemagne de football face au Borussia Mönchengladbach (2-1).

Axel Witsel avec les visités et Thorgan Hazard avec les visiteurs ont disputé l’intégralité de la rencontre.

Grâce à ce succès, Dortmund reprend ses distances en tête: il compte 42 points soit neuf points d’avance sur Gladbach, qui pourrait céder sa 2e place au Bayern (33 points) samedi. Jadon Sancho (42e) et Marco Reus (54e) ont inscrit les buts de Dortmund sur des passes de Mario Götze et Christoph Kramer a temporairement remis les deux équipes à égalité (45e+1, 1-1).

Liverpool s’est imposé 0-2 à Wolverhampton grâce à Mohamed Salah (18e) et Virgil van Dijk (68e). Chez les visités, Leander Dendoncker est resté une nouvelle fois sur le banc. Simon Mignolet et Divock Origi ont subi le même sort chez les Reds, qui restent premiers après ce match d’ouverture de la 18e journée. Liverpool compte 48 points, quatre de plus que Manchester City, qui reçoit Crystal Palace samedi. Wolverhampton (25 points) reste 7e.

Adnan Januzaj n’a pas permis à la Real Sociedad d’éviter une quatrième défaite d’affilée face à Alaves (0-1). Un but de Jonathan Calleri (11e) a décidé du vainqueur du derby basque. Après 17 journées, Alaves reste bien placé pour une place européenne (5e, 28 points) tandis que la Real Sociedad occupe la 15e position (19 points).