Kimberly Buys deuxième du 100m papillon à Lausanne

(Belga) Kimberly Buys s'est classée deuxième du 100m papillon, vendredi, lors de la deuxième et dernière journée de la Lausanne Swim Cup, compétition de natation en petit bassin. Buys a nagé en 58.16. La Canadienne Penny Oleksiak s'est imposée (57.34). La Néerlandaise Kim Busch a pris la troisième place (58.60).

Buys détient le record de Belgique de la distance en 56.44. L'Anversoise a aussi disputé la finale B du 50m libre. Elle a terminé cinquième (25.70), ce qui la place au onzième rang du classement final. Louis Croenen a été éliminé en séries du 200m libre avec le neuvième chrono (1:47.44). Seuls les six meilleurs accédaient à la finale. Blessé au pied, Pieter Timmers a déclaré forfait pour le 50m libre et le 200m libre. Jeudi, Timmers avait pris la deuxième place du 100m libre, Croenen s'était classé quatrième du 200m papillon et Buys avait fini le 50m papillon à la cinquième place. (Belga)