La nouvelle photo de la famille royale à l’occasion des fêtes de fin d’année

La famille royale a posté sur Twitter une photo de famille afin de souhaiter un joyeux Noël aux nombreux Belges.

À l’occasion des fêtes de fin d’années, la famille royale a posté mercredi une nouvelle photo sur son compte Twitter. On peut y apercevoir le Roi et la Reine, entouré de leurs quatre enfants: Elizabeth, Gabriel, Emmanuel et Éléonore. Ils souhaitent aux Belges un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d’année.