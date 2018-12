Gilets jaunes: une réunion transfrontalière pour aborder les problèmes de mobilité

Le gouverneur de la province de Hainaut, Tommy Leclercq, a rencontré vendredi matin les autorités françaises concernant la problématique des manifestants en gilet jaune, ont indiqué les instances provinciales, confirmant une information de RTL. La mobilité sera assurée de part et d’autre de la frontière pendant les fêtes.

Le gouverneur du Hainaut, les polices zonales et fédérales belges se sont réunis vendredi matin avec le procureur général, les préfets et sous-préfet du Nord de la France ainsi que les représentants des CRS et de la gendarmerie française pour évoquer la problématique des manifestants en gilet jaune et les éventuelles possibilités de blocages dans la zone transfrontalière pendant la période des fêtes et des achats de fin d’année.

Un accord de coopération existe déjà depuis le 1er octobre 2015 entre la Belgique et la France sur la coopération transfrontalière en matière, notamment, de police. Un modus operandi plus particulier a été précisé vendredi entre les autorités des deux pays pour éviter tout blocage de part et d’autre de la frontière pendant la période festive.