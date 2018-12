Pas encore d’accord des banques pour les investissements salvateurs chez Durobor, selon la CSC

La situation de l’entreprise sonégienne Durobor est toujours précaire mais, de sources syndicales, on pourrait entrevoir une éclaircie.

De nouvelles commandes seraient arrivées. Les banques devaient donner leur décision le 21 décembre quant à leur soutien au plan d’investissement. L’avis n’est toutefois pas encore tombé.

Il n’y a toujours pas de fumée blanche pour l’avenir de la gobeleterie Durobor à Soignies. Les investissements envisagés par les investisseurs dépendent du soutien des banques.

«Nous attendions ce vendredi la décision des banques dans le dossier Durobor», a indiqué Rico Zara (CSC). «Il semblerait que les discussions tripartites entre les investisseurs privés, les banques et la Sogepa sont toujours en cours mais elles semblent aller dans le bon sens.»

Les actionnaires de la gobeleterie, Herman Green Invest et la Sogepa, doivent investir pour moderniser l’outil et à nouveau garantir une qualité de production. Dans le cas contraire, l’entreprise pourrait aller à vers la faillite. L’investissement conjoint serait de 5,5 millions d’euros auquel doit s’ajouter un prêt bancaire de 10,5 millions. «Le sort de l’entreprise dépend en effet de l’accord des banques», a indiqué la semaine dernière Stefano Fragapane (FGTB). «L’actionnaire Sogepa soutient le projet d’investissement d’Herman Green mais, sans l’accord bancaire, nous risquons de gros problèmes. L’arrivée de nouvelles machines est indispensable pour retrouver une indispensable production de qualité.»

La CSC a toutefois indiqué vendredi à l’agence Belga que des nouvelles commandes de nouveaux verres pour «Vedett» et pour un client américain seraient arrivées la semaine dernière. «Les actionnaires privés ont réaffirmé leur ferme volonté de se battre et de mettre tous les moyens afin d’obtenir l’aval des banques pour la poursuite de l’activité. Ils y croient. La décision des banques pourrait tomber dans le courant de la semaine prochaine, voire dans la première semaine de janvier», a encore précisé Rico Zara, ajoutant que les syndicats regrettent «que la décision des banques ne soit pas tombée vendredi, ce qui aurait permis aux travailleurs de voir le spectre d’une faillite s’éloigner et de passer des fêtes de fin d’année avec un certain soulagement.»

Selon la FGTB, toutefois, du chômage en janvier 2019 aurait été évoqué.