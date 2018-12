Bundesliga: Karl-Heinz Rummenigge président du Bayern Munich jusqu’en 2021

Le Conseil de surveillance du Bayern Munich et le président du directoire Karl-Heinz Rummenigge, 63 ans, ont prolongé vendredi leur collaboration de deux ans. La convention, qui prenait fin en 2019, reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.

Membre de la direction du club bavarois depuis 1991, Rummenigge occupe le poste de président du conseil d’administration depuis 2002. «Mes collègues du Conseil de surveillance et moi-même sommes ravis que nous ayons pu conclure rapidement un accord avec Karl-Heinz Rummenigge pour prolonger son contrat de deux années supplémentaires jusqu’au 31 décembre 2021. Il a démontré de manière impressionnante ses qualités à ce poste au cours des 16 dernières années et nous sommes convaincus qu’il est l’homme idéal pour diriger avec succès le FC Bayern Munich dans les années à venir», a affirmé Uli Hoeness, président du Conseil de surveillance du club, dans le communiqué.

«Je tiens à remercier l’ensemble du Conseil de surveillance et en particulier son président Uli Hoeness, pour la confiance qu’ils m’ont à nouveau accordée. Nous avons réussi ensemble à placer le FC Bayern au sommet de l’Europe, tant sur le plan sportif que commercial. Notre tâche la plus importante dans les années à venir sera de continuer à développer le FC Bayern afin de rester l’un des clubs européens les plus performants», a répliqué Rummenigge.