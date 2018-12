Standard: Sébastien Pocognoli, qui doit se faire opérer de la hanche, absent 2 ou 3 mois

Sébastien Pocognoli va se faire opérer de la hanche le 27 décembre, a annoncé l’entraîneur du Standard Michel Preud’homme, vendredi, en conférence de presse. Le latéral sera absent «deux ou trois mois», a expliqué Preud’homme.

Pocognoli, 31 ans, n’a plus joué en championnat depuis le 20 octobre contre Mouscron (0-0) et en Europa League depuis le match contre Krasnodar (2-1) cinq jours plus tard. Il compte cinq présences en championnat et deux en Europa League depuis le début de la saison.

Le Standard recevra Ostende samedi (20h30) pour le compte de la 20e journée de Jupiler Pro League.