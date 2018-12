Storck : "Je crois beaucoup en mon équipe"

Avant de recevoir Anderlecht, l'entraîneur de Mouscron a réitéré sa confiance dans l'objectif maintien. Actuellement, les Hurlus sont avant-derniers.

Après quelques éclaircies prometteuses, l'Excel Mouscron reste dans une situation critique après sa défaite à Eupen qui porte à quatre sur douze le bilan des quatre dernières journées face à des concurrents directs. Avant-derniers en ne devançant Lokeren qu'à la différence de buts, les Hurlus gardent malgré tout le moral. A commencer par leur entraîneur Bernd Storck. "Je suis rentré fâché d'Eupen, car nous ne devions jamais perdre ce match, peste encore l'Allemand. On s'est mis à jouer trop tard, une fois que c'était 1-0. On a raté trop d'occasions. Puis, il y a aussi ces phases litigieuses sur Sarmiento. Mon attaquant devait recevoir un penalty et il ne devait pas être sanctionné d'un hors-jeu lorsque son essai heurtant le poteau pouvait se terminer par un but. C'est une des preuves que tous les petits détails sont contre nous. Il faut juste espérer que cela finisse par nous être favorable, tout en veillant à améliorer notre efficacité offensive et je suis certain que de meilleurs résultats arriveront."

"Personnellement, je crois fermement en cette équipe, maintient Bernd Storck. Je n’ai rien à reprocher sur l’attitude du groupe. Tout le monde montre qu'il en veut et les données de travail sont excellentes. Je suis vraiment confiant pour aller chercher le maintien grâce à ce que je vois comme capacités dans mon groupe. Vu notre calendrier difficile à l'extérieur, il faudra absolument gagner au maximum sur notre terrain. »

A commencer par ce samedi soir contre Anderlecht. "Même si elle a perdu, cette jeune équipe a livré un très bon match au Cercle de Bruges, détaille le coach de l'Excel. Là aussi, la défaite a été influencée par des décisions litigieuses. Je suis emballé par ce match intéressant qui nous attend. J'espère que les supporters seront nombreux pour nous soutenir et que, pour la dernière de l'année à domicile, nous pourrons les rendre heureux avec un beau cadeau de Noël."

Pour cette affiche, Storck sera privé de Boya et Diedhiou qui sont suspendus, alors qu'Amallah et Pierrot soignent toujours leurs déchirures. Malade en semaine, Mohamed est bien apte, alors que Dussenne rentre de suspension.

Le noyau hurlu : Butez, Werner, Libertiaux, Vojvoda, Gkalitsios, Dussenne, Godeau, Gulan, Van Durmen, Mohamed, Bakic, Chibani, Olinga, Benson, Sarmiento, Leye, Mbombo, Kuzmanovic, Sambu.