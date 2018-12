Mons: 4 millions d’euros en 2019 pour les voiries

Le nouveau Collège communal de la ville de Mons a annoncé une série de travaux de voirie qui commenceront dès janvier.

Il y a comme une volonté de montrer que l’on travaille à temps plein du côté du nouveau Collège communal de Mons. À peine installé, il annonce ce vendredi qu’une série de travaux de voiries (rues, piste cyclable, cour d’école) débuteront dès le mois janvier 2019 dans les différentes communes montoises.

Au total, ce sont près de 4 millions d’euros qui seront consacrés à la rénovation des voiries de Mons, Ghlin, Saint-Symphorien, Mesvin et Havré. L’argent proviendra tant de fonds propres que de subsides wallons ou Feder.

Ces travaux visent à améliorer le cadre de vie des citoyens dans le centre-ville mais aussi dans les communes montoises.

Quels sont les travaux prévus?

À Mons

La réfection complète des rues de la Réunion, Terre du Prince et des Sœurs Grises sera le gros morceau puisque le budget de ces travaux est de 2 465 934,72 euros TVAC. 90% proviennent des Fonds européens Feder. Les trottoirs et la voirie seront refaits en pavés de pierre naturelle, les conduites d’eau et d’égouttage seront remplacés.

La réfection complète de la rue Antoine Clesse est également au programme, pour 483 902,98 euros TVAC, subsidiés en partie par la Région wallonne dans le cadre de la rénovation urbaine. Là aussi, les trottoirs et la voirie seront refaits en pavés de pierre naturelle.

Au Grand Large

Sa réalisation a été retardée, mais la piste cyclable bidirectionnelle le long de la rive droite du canal du Centre verra bien le jour. Budget: 322 015,78 euros TVAC, subsidiés en partie par la Région wallonne.

À Saint-Symphorien

La réfection des trottoirs et de la voirie de l’avenue Princesse Paola et l’avenue Prince Albert est programmée. Budget: 547 343,50 euros TVAC, subsidiés en partie par la Région wallonne.

Sur l’Avenue Prince Albert, la réfection complète de la voirie se fera en dalles de béton, avec la pose de nouveaux éléments linéaires, la pose d’un nouveau revêtement hydrocarboné et la réfection des trottoirs en pavés de béton.

Sur l’Avenue Princesse Paola, la réfection complète de la voirie sera en revêtement hydrocarboné, de nouveaux éléments linéaires seront posés, Les trottoirs seront refaits avec la pose d’un nouveau revêtement hydrocarboné.

À Mesvin

La ville procédera à la réfection de l’égout de la voie américaine pour 99 484,75 euros, sur fonds propres de la ville.

À Havré

La cour d’école rue Camille Toussaint sera réalisée. La réfection sera en tarmac. Coût: 82 538,10 euros TVAC, sur fonds propres de la ville.