En peignoir au conseil communal, un miracle de Noël, des cabanes pour les plus démunis: 10 histoires marquantes dans vos régions

Des riverains protestent au conseil communal en peignoir, ils construisent des cabanes pour offrir un toit aux plus démunis, un miracle de Noël à Wasseiges… Voici une sélection de dix infos marquantes dans vos régions, ces derniers jours.

À Lessines, des riverains protestent en peignoir au conseil communal

C’est en silence, mais surtout vêtus de peignoirs que des habitants de Lessines sont venus montrer leur mécontentement aux autorités communales. Ceux-ci sont victimes d'importantes nuisances sonores. Ce vêtement, pour le moins atypique, était une manière d'imager leur manque de sommeil.

Pour combiner plaisir et santé, un Liégeois invente des sauces «zéro calorie»

Stefano Ricottone, coach en nutrition originaire de la région liégeoise, a mis au point une gamme de sauces «zéro calorie», histoire de concilier plaisir gustatif et diététique. Et il remporte un certain succès.

À Wasseiges, un miracle de Noël avant l’heure pour Valérie

Le 6 décembre dernier, Valérie Desmedt, 38 ans, était victime de complications à la suite d’une opération cardiaque. Souffrant de problèmes aux reins, elle tombait dans un coma profond.

Un formidable élan de solidarité s'est créé autour de la jeune femme, qui a finalement rouvert les yeux...

À l’abandon depuis des années, l’ancienne Amicale Solvay a été adjugée pour 325.000 €

Abandonnée depuis des années, l’ancienne Amicale Solvay, à Charleroi, a été vendue pour 325 000€. De style moderniste, le bâtiment abritait des activités sportives (avec sa piscine typique de l’époque), culturelles et de loisirs (avec sa salle des fêtes et de spectacle).

L'originalité ? Le bâtiment a été vendu via un site d’enchères électroniques.

Des migrants cachés au milieu des cercueils à Dinant

Cet épisode peu banal s’est déroulé sur le parking de l’entreprise de pompes funèbres Willems-Leroy, rue Saint-Jacques, à l’entrée de Dinant. Six migrants ont, en effet, été découverts dans un camion qui devait livrer... des cercueils à la société en question.

Ils construisent des cabanes pour les plus démunis et les offrent aux CPAS

Dans un local de l’ancienne école de Natoye (Hamos), Yves Watterman et de nombreux bénévoles de l’ASBL la Spirale travaillent chaque week-end pour construire de minuscules maisons destinées aux personnes défavorisées dans le cadre du projet «Un toit pour toi». Une manière originale d'aider les plus démunis

Nivelles: jogging insolite pour plus de mille élèves

Ce mercredi, 1 047 élèves issus de plusieurs établissements scolaires de Nivelles ont pris le départ d’un jogging pas comme les autres.

Pour soutenir l'opération Viva for Life, les enfants ont effectué un «urban trail» au parcours insolite, à travers quelques lieux historiques et bâtiments publics de la ville.

Il lui met la main à l’entrejambe dans le métro, elle le filme et diffuse la vidéo sur Facebook

Une voyageuse a subi des attouchements dans le métro de la STIB, ce 19 décembre. D’abord choquée, elle a ensuite courageusement dégainé son téléphone pour filmer l’agresseur, qui a filé sans demander son reste. Dans la rame, personne n’a bronché.

Interceptée par le service du contrôle des taxes pour... 60 centimes

Le service du contrôle des taxes de la Région wallonne était de sortie sur les routes dinantaises. Parmi les personnes contrôlées, une dame se souviendra sans doute longtemps de sa mésaventure. Son véhicule avait été sélectionné car les données indiquaient un défaut de paiement.

Vérification faite, il est apparu qu'elle devait initialement régler un montant de 500,60€, somme qu’elle avait acquittée à l’exception de 60 malheureux cents. Mais l’État a de la mémoire, il ne laisse rien tomber…

Wanze: il veut courir 160 km pour l’enfance défavorisée

Adepte de la course à pied sur de longues distances et d’ultra-trail depuis dix ans, le Wanzois Mathieu Anciaux s’est lancé le défi de faire la liaison entre Marche-en-Famenne et Nivelles, ville hôte du cube Viva for Life cette année. Soit un parcours de 160 km que l’agronome de métier a choisi d’arpenter en se faisant parrainer pour soutenir cette opération en faveur des enfants défavorisés.

