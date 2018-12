Lovre Kalinic quitte La Gantoise pour Aston Villa

Le gardien de but de La Gantoise Lovre Kalinic quitte les Buffalos pour Aston Villa, a indiqué vendredi le club de Championship (D2 anglaise).

L’international croate de 28 ans arrivera à Villa Park en janvier. Il s’est engagé jusqu’en 2023 avec le club anglais, actuellement 8e de la D2 anglaise.

Lovre Kalinic est arrivé à Gand en janvier 2017. L’ancien portier et capitaine de l’Hajduk Split s’est tout de suite imposé entre les perches gantoises. Il avait été élu Gardien de l’année 2017 lors du dernier Gala du Soulier d’Or en février dernier et meilleur gardien lors du gala du Footballeur pro de l’année en mai 2017.

Le transfert est estimé à 10 millions d’euros, ce qui fait du gardien de 2,01 m le plus gros transfert de l’histoire des Buffalos.

Aston Villa pointe au 8e rang en Championship avec 33 points en 22 matches. Les Villans ont encore trois matches à jouer cette année, contre Leeds et à Swansea et Preston North End. Ils recevront QPR le 1er janvier et Swansea le 5 janvier en FA Cup.