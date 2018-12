Un terroriste verviétois, présumé mort, écope de cinq ans de prison

Ami du terroriste Tarik Jadaoun, Redwane Hajaoui avait quitté la Belgique pour rejoindre, via Cologne, les zones de combat de l’État islamique. Reporters / Abaca

Le parquet fédéral a requis vendredi devant le tribunal correctionnel de Liège une peine de 5 ans de prison ferme contre le terroriste verviétois Redwane Hajaoui.

Ce membre de la filière verviétoise, ami de Tarik Jadaoun, aurait été tué en octobre 2015 mais rien ne permet de le confirmer.

La mort de Redwane Hajaoui, qui serait désormais âgé de 25 ans, avait été annoncée le 8 octobre 2015 mais rien n’a permis de confirmer cette annonce. Il a donc été jugé par défaut devant le tribunal correctionnel de Liège, où le parquet fédéral a requis contre lui une peine de 5 ans de prison ferme pour des faits de participations aux activités d’un groupe terroriste commis entre le 22 janvier 2014 et le 10 mars 2017.

Ami du terroriste Tarik Jadaoun, un autre membre de la filière verviétoise qui aurait aussi été tué, Redwane Hajaoui avait quitté la Belgique pour rejoindre, via Cologne, les zones de combat de l’État islamique.

Le jeune homme avait changé d’attitude et s’était radicalisé en Belgique. En 2012, il avait participé à une manifestation devant l’ambassade de Birmanie à Schaerbeek en compagnie de membres de Sharia4Belgium. Ses activités terroristes ont notamment été confirmées par l’intermédiaire de ses profils Facebook, où il a publié des photos lorsqu’il s’exhibe en tenue de combattant avec Tarik Jadaoun.

Redwane Hajaoui est également connu pour avoir menacé la rédaction d’un journal verviétois, pour avoir figuré dans une vidéo de menaces envers la France et la Belgique et pour être apparu dans une vidéo de revendication des attentats de mars 2016 en Belgique. Il avait aussi proféré des menaces de mort à l’égard de policiers et de la justice.

Le jugement sera prononcé le 18 janvier.