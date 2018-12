Il diffuse des images pédophiles pendant 4 ans: expertise ordonnée

Le tribunal correctionnel de Liège a décidé vendredi de solliciter l’avis d’un service spécialisé dans le traitement des délinquants sexuels avant de rendre son jugement dans le dossier d’un Awansois poursuivi pour avoir détenu et diffusé des images pédopornographiques.

Le prévenu avait été dénoncé par une institution américaine qui avait relevé que l’adresse IP d’un de ses ordinateurs avait diffusé en juillet 2013 l’image du sexe d’une petite fille sur internet. Une perquisition réalisée chez le prévenu avait permis de découvrir du matériel informatique parmi lequel trois ordinateurs contenaient un important matériel pédopornographique.

L’analyse avait démontré les activités de pédopornographie réalisées par l’utilisateur de ces ordinateurs entre mai 2012 et mai 2016. Il s’agissait de recherches sur internet à l’aide de mots-clés, de consultations de sites spécifiques et de téléchargements d’images à caractère pédopornographique. L’individu ciblait principalement ses recherches sur des images à caractère pédophile et homosexuel.

Le parquet avait réclamé contre le prévenu une peine de 2 ans de prison. L’avocat de la défense avait notamment sollicité une sanction assortie de conditions probatoires. Afin d’évaluer si le prévenu est apte à se soumettre à ces éventuelles conditions probatoires, le tribunal a décidé de solliciter l’avis d’un service spécialisé dans le traitement des délinquants sexuels avant de rendre sa décision définitive.

L’affaire sera réexaminée le 29 mars.