Beverly Hills de retour avec son casting original

Jennie Garth, Tori Spelling, Jason Priestley, Ian Ziering et Brian Austin Green, les acteurs de la série Beverly Hills se sont réunis. Ils sont tous partants pour faire revivre la série des années 90 dans son casting original.

Les personnages de la série Beverly Hills 90210 cultes bientôt de retour dans votre télévision? Selon le site internet Deadline, les acteurs se sont mis d’accord et ils devraient apparaître prochainement dans un reboot. Les discussions seraient sur le point d’aboutir.

C’est le casting de la première partie de la série, celle des années 90 qui est annoncé. Jennie Garth (Kelly Taylor), Tori Spelling (Donna Martin), Jason Priestley (Brandon Walsh), Ian Ziering (Steve Sanders), Brian Austin Green (David Silver), et Gabrielle Carteris (Andrea Zuckerman) auraient déjà donné leur accord. Mike Chessler et Chris Alberghini, les scénaristes et producteurs, seront également de la partie.

Evidemment, les chaînes de télévision américaines comme des plateformes de partage de vidéos comme Netflix, Hulu ou Amazon se montrent très intéressées par ce come-back. Si la série devrait être diffusée sur CBS, aucune date n’est pour l’heure avancée.

La série ado culte des années 90 qui avait duré 10 saisons pourrait donc revenir à l’antenne 6 ans après la fin du premier reboot proposé par la chaîne CW. On ignore encore si Shannen Doherty et Luke Perry, absents de cette «pause café», participeront à ce nouveau Beverly Hills 90210.