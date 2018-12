Le pont de Lixhe n’est toujours pas rouvert à la circulation

Le pont de Lixhe, inaccessible depuis le 8 février, était censé rouvrir ce 21 décembre. Il n’en est finalement rien. Du côté de Visé, il va encore falloir prendre son mal en patience.

La date du 21 décembre avait été annoncée pour la réouverture du pont de Lixhe, à Visé. Le service public de Wallonie a cependant informé la Ville ce jeudi que cette bonne nouvelle devait être postposée.

Il s’agit de ce pont haubané surplombant le canal Albert, à deux pas de la frontière néerlandaise, fermé à la circulation depuis le 8 février dernier, en raison de la rupture d’une bielle. Le tablier s’était alors soulevé d’une cinquantaine de centimètres.

Le chantier a connu quelques complications, dont l’écroulement à deux reprises d’un échafaudage, percuté par des péniches. Voilà que la réouverture doit être postposée de quelques jours, peut-être pour début 2019, en raison de problèmes à régler au niveau de l’ancrage des bielles.

Du côté de Visé, on commence à manifester une certaine impatience. «La date du 21 décembre avait été annoncée aux habitants de Lixhe et de Loën, qui doivent faire de longs détours depuis des mois. Il y a aussi les entreprises CBR et Imerys qui doivent pouvoir passer avec leurs camions», rappelle-t-on auprès de la Ville de Visé.

Dans quelques jours, donc, le pont rouvrira uniquement sur une bande de circulation dans chaque sens, avec une vitesse réduite à 30 km/h. La fin des travaux est prévue pour mars.