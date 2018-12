VIDÉO | 200 mètres cubes de béton sous le pont à Ponts, à Tournai

Ce vendredi est le dernier jour de travail sur, ou plutôt sous le pont à Ponts, à Tournai, avant les congés. Pas moins de 200 mètres cubes de béton ont été coulés pour réaliser le radier destinée à accueillir la culée qui soutiendra le tablier métallique du pont.

Le chantier d'élargissement de l'Escaut est à l’arrêt à partir de ce vendredi soir, cela, en raison des congés.

Cette période permet également au béton coulé ce jour de sécher correctement. Dieu sait si cela sera nécessaire étant donné les quantités utilisées juste avant la fermeture. En effet, l’entreprise a procédé au bétonnage du radier de la culée du pont à Ponts, en rive droite. Près de 200 m3 de béton ont été coulés sur une véritable cathédrale d’acier, composée de 25 tonnes de fer à béton. Une culée costaude destinée à reprendre des forces de plus de 4000 tonnes, liées au poids du tablier et du futur charroi. Parallèlement, les pieux de 1 300 mm forés et bétonnés sous le pont (entre la Croix-Rouge et la rue Cambron) ont été recépés (étêtés) pour permettre, dès la reprise du chantier, le terrassement pour le dernier tronçon de pertuis.

Le chantier reprendra à la première heure, le lundi 7 janvier 2019.