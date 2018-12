Télécoms: un consommateur avisé peut économiser jusqu’à 660 euros par an

Les plus grandes opportunités d’économies concernent les offres groupées incluant l’Internet, la téléphonie mobile et la TV. Science Photo Library

Les possibilités d’économies en matière de télécommunication peuvent atteindre jusqu’à 55 euros par mois pour certaines offres groupées, soit 660 euros par an, ressort-il d’une étude de l’IBPT, publiée jeudi et qui vise à comparer les tarifs des services télécoms en Belgique.

Dans le cadre de son étude, l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) a mis en balance 20 profils de consommation et analysé chaque service individuellement (uniquement les offres de téléphonie mobile par exemple) et dans une offre groupée (tv, internet, téléphonie fixe par exemple).

Il ressort dès lors qu’un consommateur avisé peut économiser en moyenne environ 320 euros par an, quel que soit le profil. «Si l’on regarde service par service et en prenant en compte les promotions, les possibilités d’économies sont en moyenne d’environ 360 euros par an pour la téléphonie mobile post payée, 270 euros pour la téléphonie mobile prépayée et 135 euros pour la téléphonie fixe», souligne l’IBPT.

«Les plus grandes opportunités d’économies concernent les offres groupées incluant l’Internet, la téléphonie mobile et la TV. Sans même prendre en compte l’effet des promotions, la différence entre l’offre la moins chère et l’offre la plus chère peut avoisiner les 660 euros par an. Pour les offres groupées incluant tous les services, la comparaison indique des possibilités d’économie atteignant en moyenne 480 euros par an», poursuit l’institut, qui a calculé les montants sur base d’une période de souscription de 36 mois.

Lors de son choix, les consommateurs doivent aussi prendre en compte les différences d’ordre qualitatif (nombre de chaînes de télévision, télévision à la demande ou encore l’accès à des plateformes de streaming) entre les opérateurs, précise l’IBPT.

Pour aider à comparer les services selon les besoins, l’instance met à disposition de tous son outil de comparaison via le site internet www.meilleurtarif.be. Ce dernier est mis à jour en permanence.