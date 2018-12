Appel Hainaut - Lourdes peines de prison requises dans le cadre d'un important trafic de drogues à Mons

L'avocat général auprès de la quatrième chambre correctionnelle de la cour d'appel du Hainaut a requis, jeudi, des peines de 6, 4 et 3 ans de prison contre quatre hommes dans un dossier relatif à un gros trafic de stupéfiants qui se déroulait près de la gare de Mons. Les poursuites lancées contre deux d'entre eux avaient été déclarées irrecevables en première instance. En appel, Me Mayence a plaidé à nouveau l'irrecevabilité des poursuites. L'arrêt est attendu le 17 janvier.

Me Mayence estime que les droits de la défense ont été bafoués concernant ses deux clients, lesquels n'auraient pas été entendus dans le cadre de l'enquête. L'un d'eux, Djamel, interdit de séjourner sur le territoire belge jusqu'en 2024, souhaiterait venir s'expliquer devant ses juges mais il a n'a pas obtenu d'autorisation administrative. Il risque une peine de six ans de prison et il est considéré, par l'accusation, comme l'organisateur de ce trafic depuis l'Algérie.

L'autre client de Me Mayence, Omar, encourt quatre ans de prison ferme. Selon sa défense, son prénom a été évoqué dans des conversations téléphoniques mais rien ne prouve qu'il s'agisse de lui.

Enfin, une peine de six ans a été requise contre Miloud qui aurait, depuis la prison d'Andenne, organisé le trafic en Belgique. Selon son avocat, il n'aurait fait que donner des conseils à son jeune frère, Ahmed, lequel encourt une peine de trois ans.