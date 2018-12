La province du Hainaut exige une concertation avec le gouvernement wallon

À l’unanimité, les cinq partis composant le conseil provincial du Hainaut ont demandé une concertation entre le Hainaut et le gouvernement à propos des transferts de compétences.

Le gouvernement wallon a, début décembre, examiné en première lecture un avant-projet de décret prévoyant des transferts de compétences.

Les partis composant le conseil provincial du Hainaut – le PS, le MR, le CdH, Écolo et le PTB – ont voté cette motion «qui exige du gouvernement wallon l’ouverture d’une vraie concertation avec la province de Hainaut».

Le conseil provincial demande «la constitution d’un groupe de travail incluant les responsables politiques, administratifs provinciaux et wallons pour objectiver l’éventuelle plus-value d’un transfert des compétences provinciales pour les travailleurs, les communes et les citoyens, et mesurer les conséquences financières réelles».

Les matières visées par la Wallonie concernent notamment l’environnement, la santé et la promotion du tourisme.

Le budget provincial approuvé

Dans le même temps, le budget de la province de Hainaut pour 2019 a été approuvé à l’unanimité le budget provincial 2019. Ce budget avait été annoncé à l’équilibre, avec un léger boni de 49 302 euros.

«C’est dans une actualité particulièrement difficile que s’est inscrit le vote du budget 2019», a indiqué le président du collège provincial, Serge Hustache (PS).

«En effet, une série de mesures dures s’abattent sur la province. Pour 2019, elle devra faire face à une diminution de 3% du Fonds des Provinces et à une dépense de 5,9 millions d’euros dédiés à une prime pour le financement du second pilier de pension des agents contractuels», a-t-il affirmé.

«Le collège provincial a pris jeudi matin la décision de faire appel à un conseil juridique pour faire valoir ses droits afin d’entrevoir un avenir meilleur et d’assurer la continuité du travail des agents provinciaux au quotidien», a indiqué M. Hustache, qui s’est dit «totalement favorable à une réforme même en profondeur des provinces à compter du moment où cette réflexion s’inscrit dans une refonte de l’ensemble de l’édifice institutionnel de l’espace francophone».