Touristes scandinaves tuées au Maroc: quatre suspects arrêtés, la police vérifie le mobile terroriste

La police marocaine se focalise sur un «mobile terroriste» après trois nouvelles arrestations jeudi dans le cadre de l’enquête sur le meurtre de deux jeunes randonneuses scandinaves dans les montagnes du sud du Maroc.

Au total quatre hommes ont été arrêtés à Marrakech (centre) depuis la découverte lundi des corps des deux touristes norvégienne et danoise dans une vallée du massif du Haut-Atlas réputée pour ses sentiers de randonnée.

Le premier suspect appartenant à «un groupe extrémiste» avait été interpellé dès lundi, avant que les trois autres en cavale, ne soient appréhendés jeudi matin après diffusion d’un avis de recherche, a indiqué la police.

L’enquête s’emploie à «vérifier le mobile terroriste qui est soutenu par des preuves et par les données de l’enquête», a indiqué dans un communiqué le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), une unité de police d’élite chargée des investigations sur le terrain.

AFP Les enquêteurs marocains s’emploient notamment à authentifier une «vidéo relayée sur les réseaux sociaux, présentée comme montrant le meurtre d’une des deux touristes», selon un communiqué du procureur de Rabat.

Louisa Vesterager Jespersen, une étudiante danoise de 24 ans et un de ses amies, Maren Ueland, une Norvégienne de 28 ans, étaient parties ensemble pour un mois de vacances au Maroc.

Leurs corps ont été découvert sur un site isolé où elles avaient planté la tente pour la nuit, à deux heures de marche du village d’Imlil, sur le chemin du Mont Toubkal, le plus haut sommet d’Afrique du Nord. L’une des deux a été décapitée, selon une source proche du dossier.

«Attaque brutale» et «crime bestial»

À Copenhague, le Premier ministre danois Lars Løkke Rasmussen a dénoncé «un crime bestial». La Première ministre norvégienne, Erna Solberg, a condamné une «attaque brutale et dénuée de sens sur des innocents».

Depuis la découverte des corps, les autorités marocaines ont déployé d’importants moyens pour élucider le crime qui a secoué le pays. Les arrestations rapides «démontrent l’efficacité des forces de l’ordre marocaines», affirme une source proche du dossier.

Selon les informations obtenues par l’AFP, la police marocaine envisageait sérieusement la «piste terroriste» depuis l’arrestation du premier suspect dans un quartier populaire de Marrakech.

«La piste radicale islamiste n’est pas écartée, du fait du profil du suspect arrêté et des trois hommes recherchés […] qui ont des liens avec le milieu islamiste radical», avait déclaré dès mercredi à l’AFP une source proche du dossier.

Depuis des attaques suicide à Casablanca (33 morts) en 2003 et à Marrakech (17 morts) en 2011, le Maroc a musclé son dispositif sécuritaire et son arsenal législatif, tout en renforçant l’encadrement du secteur religieux et la coopération internationale pour la lutte antiterroriste.

«Depuis 2011, il n’y a pas eu d’atteinte à la sécurité au Maroc, en sept ans, c’est une performance vu le climat actuel de la région», a déclaré à l’AFP Abdelak Bassou, ancien directeur central des services généraux marocains associé au centre de recherche «Policy Center for The New South», basé à Rabat.

«Arriver au risque zéro est impossible, un attentat peut arriver partout, quelles que soient les mesures de sécurité et le degré de vigilance», a-t-il souligné.

Inquiétudes pour d’éventuelles répercussions sur le tourisme

AFP Secteur clef pour l’économie marocaine, le tourisme représente 10% de la richesse du pays et constitue le deuxième employeur après l’agriculture. En 2017, le Maroc a enregistré un nombre record de touristes avec 11,35 millions de visiteurs, dépassant pour la première fois la barre des 11 millions.

Alors que les congés de fin d’année approchent, «on essaie de rassurer les clients […], pour l’instant on n’a pas d’annulation», souligne à l’AFP une professionnelle du tourisme.

Les trois hommes arrêtés jeudi sont originaires de Marrakech, selon l’avis de recherche et l’un d’eux a des antécédents judiciaires «liés à des actes terroristes», selon les informations obtenues par l’AFP.

Sur les photos d’identité noir et blanc diffusées par les autorités, un des suspects est vêtu d’un vêtement long blanc, porte un «Kufi» (calotte blanche) sur la tête et arbore une barbe non taillée. Le deuxième porte également une barbe fournie, tandis que le troisième a un visage maigre cerné d’un bouc.