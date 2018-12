VIDÉOS | Les Rockets signent un record, les Celtics se font surprendre, Golden State trébuche

Nouveau record NBA mercredi à Houston. Les Rockets ont rentré 26 tirs primés sur 55 tentés. Ils ont ainsi marqué 78 des 136 points qui leur ont permis de battre Washington (136-118).

Les Texans ont effacé des tablettes au terme de ce 5e succès consécutif les 25 tirs à 3 points réussis par Cleveland contre Atlanta en mars 2017. La meilleure équipe de la saison régulière dernière remonte à la 7e place de la Conférence Ouest grâce à un bilan qui devient vraiment positif (16 v-14 d).

Le MVP en titre James Harden a confirmé son retour en grande forme. Il a aligné 35 points, dont 18 grâce à 6 tirs expédié du «centre-ville», et 9 passes décisives.

Autre club texan, San Antonio s’est aussi replacé en position de jouer les play-offs. Les Spurs ont déroulé à Orlando 90-129 et se retrouvent 8es (17 v-15 d).

En revanche, Golden State ne trouve toujours pas la bonne cadence. Les Warriors ont trébuché sur le parquet de Utah 108-103 et perdu une place à l’Ouest malgré 32 points de Stephen Curry et 30 de Kevin Durant. Ils sont troisièmes (21 v-11 d) derrière Denver (21 v-9 d) et OKC (20 v-10 d) après cette défaite chez le 12e à l’Ouest.

À l’Est, le leader Toronto a battu Indiana (99-96) au terme d’une course poursuite. Menés de 17 points par les Pacers, les Raptors sont repassés en tête à 26 secondes de la conclusion. Le club canadien évite un 3e revers consécutif et conforte sa 1e place (24 v-9 d). Indiana (20 v-12 d) recule d’un rang et se retrouve 4e.

La surprise est venue de Boston. Alors qu’ils menaient confortablement après le premier quart (37-26), les Celtics ont pris un gros coup de soleil dans les trois périodes suivantes des œuvres de Phoenix qui a signé seulement sa 8e victoire de la saison (pour 24 défaites) 103-111. Après 8 victoires de rang, Boston concède un 2e revers consécutif.

Brooklyn poursuit sa remontée des profondeurs du classement. Les Nets ont aligné une 7e victoire, 93-96, à Chicago. Cette fois DeAngelo Russell (13 pts) a laissé la vedette à son remplaçant Spencer Dinwiddie (27 pts, 6 reb, 3 ast). Brooklyn est désormais 9e. Le bilan de 15 victoires et 18 défaites place les New-yorkais dans l’ombre d’Orlando 8e (14 v-16 d).