Attentat au Musée juif de Belgique : la défense de Nemmouche dénonce le dépôt tardif de «pseudo» éléments

Huit parties civiles constituées

La présidente de la cour d’assises a énuméré, jeudi matin, toutes les parties civiles actuellement constituées dans le procès de l’attentat au Musée juif de Belgique. Huit personnes ou entités se sont constituées.

Le Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique (CCOJB) est représenté au procès par Me Michèle Hirsch et Me Elodie Jacques entre autres. Le Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations (Unia) est, lui, représenté par Me Christophe Marchand et Me Dounia Alamat.

Le Musée juif de Belgique est quant à lui représenté par Me Adrien Masset et Me Maxime Nardone, et L’Association Française des Victimes du Terrorisme (AFVT) par Me Guillaume Lys et Me Sébastien Cavallo du Barreau de Paris.

Enfin, la famille d’Emmanuel et Miriam Riva sera représentée par plusieurs avocats du cabinet Lallemand & Legros. Les membres de cette famille seront présents au procès. Un interprète hébreu sera désigné pour leur traduire les débats.

Les familles des autres victimes sont également représentées par des avocats et une personne présente lors de la tuerie a aussi souhaité se constituer partie civile. Elle est représentée par Me Vincent Lurquin.