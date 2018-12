Joachim Gérard vise la 1e place mondiale et un Grand Chelem en 2019, l’or aux Jeux en 2020

Vainqueur de son troisième Masters de tennis en chaise roulante début décembre en Floride, Joachim Gérard s’envolera le 5 janvier pour l’Australie, où débutera sa saison 2019. Une saison au cours de laquelle le joueur belge de 30 ans espère devenir numéro un mondial et accrocher un premier titre du Grand Chelem à son palmarès.

Le Limelettois, déjà vainqueur du Masters en 2015 et 2016, avait entamé la saison 2018 en mode mineur, lui qui avait vu son année 2017 perturbée par une blessure et une opération à l’épaule.

«L’année 2018 a été évolutive dans le bon sens. Ca n’a pas été sans mal, il y a eu beaucoup de haut et de bas durant l’année, mais au fur et à mesure, j’ai gagné en maturité mentale, sportive et professionnelle, pour arriver à terminer l’année en gagnant le Masters, un des cinq plus grands tournois de l’année», a déclaré Joachim Gérard lors d’une conférence de presse mercredi au Spiroudôme de Charleroi.

Accompagné de son coach Laurent Dessart, qui l’a rejoint l’été dernier, Joachim Gérard va disputer trois tournois en Australie, un tournoi Super Series, l’équivalent des Masters 1000, à Bendigo, puis l’Open de Melbourne (ITF 1) et ensuite l’Open d’Australie, le premier tournoi du Grand Chelem de la saison, qui aura lieu du 23 au 26 janvier à Melbourne.

Actuellement 4e joueur mondial, Joachim Gérard ambitionne de s’installer à la 1e place occupée par le Japonais Shingo Kunieda. «J’ai commencé l’année 2018 en étant 9e mondial. Puis j’ai évolué petit à petit pour revenir en Grand Chelem. J’ai passé un tour à Wimbledon, ce qui m’a permis de me retrouver dans le top 7 et me qualifier pour l’US Open. Ca ne s’est pas super bien passé mais j’ai réussi à engranger des points et arriver au Masters en forme, avec une super bonne préparation», dit Joachim Gérard. «J’ai atteint la 4e place mondiale en fin d’année. En 2019, je veux aller chercher une, deux puis trois places au classement mondial et inscrire mon premier Grand Chelem à mon palmarès. Être numéro 1 mondial, ce n’est pas une obsession. Je pense que c’est un objectif tout à fait réalisable».

«Je n’ai pas de tournoi du Grand Chelem préféré», poursuit Joachim Gérard, qui disputera aussi la Coupe du monde par équipes avec la Belgique en mai en Israël. «Wimbledon est celui qui se prête le mieux à mon jeu, mais j’ai prouvé aux Masters que je pouvais gagner sur d’autres surfaces, et aussi en extérieur. Mon jeu se prête moins à la terre battue de Roland Garros mais c’est le plus beau à gagner pour un Belge. En tous cas, mon objectif est d’inscrire mon nom sur les quatre trophées et pas qu’un seul».

En 2020, les objectifs seront sensiblement les mêmes, avec un plus les Jeux paralympiques de Tokyo (du 26 août au 6 septembre 2020), ce qui demandera un pic de forme en août.

Joachim Gérard avait participé pour la première fois aux Jeux paralympiques en 2008 à Pékin (8e de finale). Il avait atteint les quarts de finale quatre ans plus tard à Londres et décroché la médaille de bronze en 2016 à Rio. Cette fois, c’est le titre olympique qu’il a dans le viseur.

«J’ai réalisé un rêve en participant aux Jeux il y a dix ans», explique le droitier de Limelette. «J’ai réalisé un deuxième rêve en décrochant la médaille de bronze il y a deux ans, mais ce n’était pas le métal que j’aurais voulu ramener à la maison. C’est pour ça que j’irai à Tokyo pour la médaille d’or. C’est clair, c’est net, j’en suis capable. Il y a eu un petit couac il y a deux ans, le couac ne se répétera pas. On va bien préparer ça, on va continuer à travailler», conclut Joachim Gérard.