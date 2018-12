Trafic de stups à Charleroi: trois peines de 8 ans de prison, 80.000 euros d’amende, des dizaines de milliers d’euros de confiscation

Il s’agissait d’un vaste trafic mis en place dans la région, et particulièrement à Marchienne-au-Pont, et qui avait la particularité d’utiliser aussi des mineurs d’âge de 12 à 16 ans, «parce qu’ils risquaient moins s’ils étaient pris», avait relevé le parquet. BELGA

Le tribunal correctionnel de Charleroi a rendu son jugement dans un vaste dossier de trafic de stupéfiants, mis en place dans la région de Charleroi et particulièrement à Marchienne-au-Pont, qui concernait quelque 25 prévenus.

Trois peines de 8 ans de prison et 80.000 euros d’amende, et des dizaines de milliers d’euros de confiscation: le tribunal correctionnel de Charleroi a rendu son jugement ce mercredi dans le dossier de trafic de stupéfiants qui concernait 25 prévenus.

Il s’agissait d’un vaste trafic mis en place dans la région, et particulièrement à Marchienne-au-Pont, et qui avait la particularité d’utiliser aussi des mineurs d’âge de 12 à 16 ans, «parce qu’ils risquaient moins s’ils étaient pris», avait relevé le parquet. Après deux vagues d’interpellations et de nombreuses perquisitions, il y a quelques mois, vingt-cinq prévenus avaient fait l’objet de poursuites, à des titres divers, selon les rôles qu’ils avaient tenu, des mois durant, dans l’organigramme de ce trafic qu’avait détaillé le parquet.

Dans son jugement rendu ce mercredi, le tribunal a retenu la thèse du parquet, selon lequel la tête pensante et l’organisatrice de cette entreprise était Rachida Lahouchi, qui y avait fait travailler son fils, nanti d’un adjoint quand il était incarcéré, mais aussi une équipe de chauffeurs, chargés de transporter les dealers d’un point de vente à l’autre, et des logeurs, qui abritaient ces dealers temporairement.

Le jugement confirme le rôle de meneuse de Rachida Lahouchi, en insistant sur l’extrême gravité du trafic mis en place, sur «son avidité», et sur le fait qu’elle avait poussé ses enfants à mettre en place cette «activité hautement criminelle, au mépris de toute vie humaine». Elle a été condamnée à huit ans de prison et 80.000 euros d’amende, ainsi qu’à une confiscation de 100.000 euros. Son fils écope de la même peine, et le jugement insiste aussi sur sa «rapacité», comme sur l’appât du gain qui a été le moteur de cette activité criminelle. Le premier adjoint de ce fils, qui se substituait à lui en cas de besoin, est lui aussi condamné à 8 ans de prison et 80.000 euros d’amende, avec la confiscation de 50.000 euros, sur base des revenus supposés par ce trio.

Pour ce qui concerne les autres prévenus, les peines vont de 18 mois à 4 ans, avec des sursis partiels ou complets, selon la gravité de leur implication dans ce trafic, en tant que dealer, chauffeurs «qui devaient savoir les activités de ceux qu’ils transportaient», et de logeurs.