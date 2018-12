Démission de Charles Michel: entre «dénouement logique» et «surréalisme à la belge» dans les éditos

Le Premier ministre Charles Michel fait la Une des journaux ce mercredi après l’annonce de sa démission. Revue de presse des éditos.

EN UN COUP D’OEIL Charles Michel a annoncé sa démission ce mardi à 19h45 à la Chambre. Il a devancé la motion de méfiance que le sp.a, le PS et les Verts allaient déposer contre son gouvernement minoritaire. Le Premier ministre s’est directement rendu chez le roi. Au bout de 40 minutes, le souverain a décidé de tenir la démission en suspens. Le roi consulte ce mercredi les présidents de parti. Il tâchera en principe d’éclaircir la situation politique d’ici jeudi, quand aura lieu une nouvelle séance plénière de la Chambre. Une question doit être résolue: des élections fédérales anticipées seront-elles convoquées ou le gouvernement se maintiendra-t-il, en principe sous la forme des affaires courantes moyennant des initiatives parlementaires, d’ici le 26 mai, date prévue des élections fédérales, régionales et européennes? L’organisation d’élections anticipées paraît peu probable. La majorité des partis politiques se montrent jusqu’à présent très frileux, à l’exception notable de la N-VA qui dit ne pas les craindre. Sont-elles pour autant exclues?

Au fil des pages, les éditorialistes évoquent avec ironie «le surréalisme à la belge» d’une «petite crise en chambre» reçue avec «fatalisme», mais s’inquiètent dès lors que les électeurs se réfugient en conséquence dans «les bras des extrêmes».

Dans notre journal, Philippe Martin voit dans le fait que le Premier ministre Charles Michel ait présenté sa démission au Roi «un dénouement logique», soit «le prix à payer pour s’être fourvoyé, pendant toutes ces années, avec un parti nationaliste qui n’a pas cessé de flirter avec les thèses de l’extrême droite».

Pour maintenir le bateau gouvernemental à flot, Charles Michel a pourtant «tout essayé. Jusqu’à la caricature du surréalisme à la belge», ironise Nathalie Bamps dans L’Echo. «Mais en politique, le surréalisme ne plaît pas», décoche l’éditorialiste.

Béatrice Delvaux dans Le Soir dénonce une «équipée surréaliste» du Premier ministre alors que «la Belgique se retrouve dans une situation irresponsable» désormais. «Au motif honorable de défendre des valeurs (le pacte des migrations et le multilatéralisme) et les réformes nécessaires pour le citoyen, le chef de gouvernement a transgressé ces derniers jours nombre de codes constitutionnels et idéologiques, touchant ce mardi au paroxysme de l’absurde», déplore l’éditorialiste en chef. «Mais qui peut croire encore ces gens? «, fustige-t-elle par ailleurs à l’encontre de la classe politique. «Les peuples ont une voix et se fâchent lorsqu’on l’instrumentalise, en se jetant dans les bras des extrêmes. Quel risque inouï de prendre ainsi l’électeur pour un idiot! «, s’indigne-t-elle.

Francis Van de Woestyne assure aussi dans La Libre Belgique que «les électeurs sont adultes et voteront, le 26 mai, en connaissance de cause». Si les élus devaient à nouveau «s’insulter comme des charretiers», l’éditorialiste prédit également «une forte croissance des extrêmes, de droite et de gauche, et un pays hautement ingouvernable».

«Il n’est pas dit que l’on votera avant la date prévue du 26 mai», observe en effet Géry de Maet dans La Dernière Heure qui s’attend à des négociations «à nouveau longues et ardues entre la Flandre qui votera au centre droit et Bruxelles et la Wallonie (très) à gauche?»

Dans les titres Sudpresse, le rédacteur en chef Demetrio Scagliola, constate que cette énième crise gouvernementale fait «place à la résignation, au fatalisme mais aussi à une furieuse envie de mettre fin à une époque révolue pour ouvrir une nouvelle page de notre système démocratique». Il en appelle à se pencher sur de «nouvelles formes de démocratie directe et participative: votations, comités citoyens, référendums, consultations régulières». «Si cette petite crise en chambre aura permis à nos gouvernants d’ouvrir les yeux et de réinventer notre système démocratique, elle n’aura, pour une fois, pas été vaine».