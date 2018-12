VIDÉO | Anvers corrige Fuenlabrada en Ligue des champions

Anvers a aisément dominé les Espagnols de Fuenlabrada 102-78 lors de la 9e journée (Groupe C) de la Ligue des Champions de basket, mardi soir à la Lotto Arena.

Les Giants étaient pourtant menés 44-45 à la mi-temps. Ils s’étaient inclinés 96-84 en Espagne au terme de leur première confrontation le 16 octobre dans la région madrilène au terme de la 2e journée.

Ce 5e succès permet aux Anversois de compter 14 points et d’occuper la troisième place provisoire derrière Jérusalem (16) et AEK Athènes (15/8 m.)

Après un début de rencontre équilibré, les Giants, impeccables aux lancers francs (11/11) ont fait la différence après la pause d’abord dans la 3e période remportée 22-15 mais surtout dans les dix dernières minutes dominées 36-18. Paris Lee s’est révélé intenable comme en témoignent ses 27 points (dont 7/9 à 3 pts) et 10 assists. Les 21 points (7/9 aux tirs) en 17 minutes de jeu de Victor Sanders se sont aussi avérés déterminants.

Anvers se rendra le mercredi 9 janvier pour le compte de la 10e journée chez les Israéliens de l’Hapoel Jésrusalem, vainqueurs mardi 70-97 à Lietkabelis en Lituanie.

Two wins clear! 🇧🇪 @AntwerpGiants win their biggest game of the season, which sees them seize the opportunity to run away from the rest of the group



