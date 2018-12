Thorgan Hazard manque une panenka puis inscrit un goal décisif

Thorgan Hazard a fait la pluie et le beau temps mardi soir à l’occasion du duel entre le Borussia Mönchengladbach et Nuremberg comptant pour la 16e journée de la Bundesliga.

Le Diable Rouge s’est d’abord illustré négativement en manquant un penalty sur une tentative de ‘Panenka’complètement ratée (45e). Il s’est ensuite racheté au retour des vestiaires en inscrivant le but du 1-0 (47e) avant qu’Alassane Plea n’inscrive le goal du 2-0 définitif (86e).

Grâce à ce succès, le Borussia Mönchengladbach enregistre trois points précieux et revient provisoirement à six points du leader, le Borussia Dortmund, qui se déplace à Düsseldorf plus tard dans la soirée (20h30).

Le compteur but de Thorgan Hazard cette saison affiche 14 réalisations dont 9 en Bundesliga, 3 en Coupe d’Allemagne et 2 en équipe nationale.

ALL IS FORGIVEN!!! 💚 @HazardThorgan8 is on the end of @TraoreIbra16's cross and we have the lead! 🎉 (47')#DieFohlen #BMGFCN [1]-0 pic.twitter.com/94lfFwTsgy