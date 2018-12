La cour d'assises du Hainaut a auditionné, mardi, les témoins de moralité de l'accusée Sandrine De Hollander (42 ans), jugée depuis lundi pour un vol avec circonstance aggravante de meurtre, le 21 août 2016 à Tournai. La défense a demandé à la cour de poser la question subsidiaire d'un meurtre, suivi d'un vol, ce qu'elle a accepté. Les plaidoiries sur la culpabilité démarreront mercredi matin, après un dernier interrogatoire de l'accusée.

Sandrine De Hollander a reçu le prénom de sa soeur, décédée accidentellement quelques mois avant sa naissance. Elle a porté le poids de cette absence toute son enfance, estimant être l'enfant qui devait remplacer l'autre. Selon sa mère, elle aurait dû s'appeler autrement et "Sandrine" aurait dû être son second prénom, mais le père se serait trompé à l'hôtel de ville.

Ce dernier a été décrit comme alcoolique, violent et agressif envers sa femme et ses trois filles. L'ainée parle d'un climat de terreur quotidien et dit avoir été abusée sexuellement. L'homme est mort à l'âge de 42 ans. Sa deuxième fille confie qu'elle priait pour qu'il parte tant il était violent.

Leur mère s'est ensuite mise en ménage avec son amant, un homme qui a abusé sexuellement de Sandrine De Hollander et de l'une de ses soeurs, au début de l'adolescence. La plainte a été classée sans suite, mais la soeur a confirmé ses dires. Après son mariage, il s'est intéressé à l'accusée, qui dit avoir été obligée d'avorter aux Pays-Bas à 15 ans. Le sujet était tabou dans la famille. Pour se venger, elle avait braqué son bourreau pour lui voler sa voiture.

Si les deux premières filles sont toujours mariées, l'union de Sandrine De Hollander n'a pas survécu. Le couple s'est séparé après sept ans. "J'ai eu l'impression de lui avoir servi d'échappatoire", explique celui qui a eu deux enfants avec l'accusée. Déjà père deux fois, cet homme s'était opposé à une nouvelle naissance. Contrainte d'avorter, tout s'est cassé. "Il y a eu un déclic chez elle. Elle était très mal et m'en a tenu rigueur."

Entre 1996 et 2003, tout allait bien pour Sandrine De Hollander. Elle était heureuse, mariée à un directeur de maison de repos, elle a eu deux enfants et elle tenait un magasin de vêtements. Avec le divorce, elle a tout lâché. Elle a confié ses enfants à son mari, reparti du côté de Liége, et la descente aux enfers a commencé .

Toxicomane, délinquante, voleuse, elle a mené une vie de bohème avec des hommes violents et drogués. Des scènes très violentes ont marqué ses enfants. Mardi, sa fille est venue témoigner devant la cour. Volubile, la jeune femme a expliqué que sa mère devait se montrer honnête pour regagner sa confiance. Elle a aussi parlé de son frère, âgé de 16 ans, qui souffre. "Il a fait toutes les manoeuvres pour entrer en contact avec maman, il ne la lâchera jamais. C'est son meilleur allié", a commenté la jeune femme.

Pour la première fois depuis le début du procès, l'accusée a versé quelques larmes. Mercredi, la cour lui donnera une dernière fois la parole avant d'entamer les plaidoiries. Sandrine De Hollander prétend qu'elle a eu l'intention de voler la télé et la tablettre de la victime après l'avoir tuée. Sa défense a demandé de poser la question subsidiaire du meurtre au vol avec circonstance aggravante de meurtre.