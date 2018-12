Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a examiné mardi un dossier d'agressions visant des homosexuels sexagénaires, contactés par le biais d'une application de rencontres. La police a identifié les auteurs d'un fait commis à Wavre le 1er novembre 2017: N.P, un habitant de Fleurus né en 1995, et un mineur d'âge. Il est apparu que des agressions semblables commises par N.P. et un autre complice avaient eu lieu à Gilly et Braine-l'Alleud.

Les rendez-vous étaient fixés au domicile des victimes. Lors des faits de Gilly (le 8 octobre 2017) et de Wavre (le 1er novembre 2017), les victimes ont été ligotées, bâillonnées, mises au sol, frappées violemment alors qu'elles avaient les yeux bandés et détroussées de leurs portefeuilles. Leurs GSM, appareils électroniques et écrans plats ont été emportés par les agresseurs, tout comme la voiture du Wavrien qui a été retrouvée quelques jours après les faits à la frontière entre l'Allemagne et la Roumanie.

Les deux victimes identifiées ont subi des incapacités de travail de plus de quatre mois. A Braine-l'Alleud, la victime n'a pas pu être identifiée, mais une prévention de tentative de vol avec violence a été retenue par le parquet, sur base des déclarations des prévenus. Ceux-ci avaient également fixé rendez-vous à un habitant de Namur, mais une fois sur place, ils ont considéré qu'il n'y avait rien à voler.

Le ministère public a considéré qu'il n'y avait pas eu que de "simples" vols avec violence, mais que le choix des cibles, le mépris affiché par les auteurs pour les victimes ainsi que l'acharnement dans les violences exercées relevaient de l'homophobie. Une peine de huit ans d'emprisonnement a été requise à l'encontre de N.P. et une autre de six ans contre son complice majeur.

Le jugement sera rendu le 15 janvier.