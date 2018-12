Viaduc de Soignies: en travaux jusqu’en automne 2019

Le chantier visant à aménager le rond-point des Aulnées a débuté lundi à Soignies. Ce futur giratoire se situe sur la N6/Chaussée de Mons/Boulevard F.Roosevelt, à l’intersection avec la rue des Archers, la N55/rue Prévot et la chaussée de Mons.

Afin de réaliser ce chantier dans les meilleurs délais, la circulation est interrompue depuis ce lundi sur la N6 à l’emplacement du futur giratoire.

Pour les usagers circulant sur la N6 vers Mons ou Soignies: une déviation est mise en place pour les deux sens de circulation via la rue Prévot, la Chaussée du Rœulx/N55 et la rue chaussée de Mons.

Les usagers en provenance de la rue des Trois Planches peuvent uniquement tourner à droite vers la Chaussée du Rœulx/N55 et ne sont plus prioritaires.

L’accès vers la rue des Trois Planches depuis la chaussée du Rœulx/N55 peut uniquement s’effectuer en provenance du Rœulx.

La circulation reste inchangée à hauteur de la rue des Archers.

L’accès aux commerces et au parking P2 de la gare reste maintenu.

Ces mesures de circulation seront en vigueur jusqu’à la fin du mois de juin 2019. La majorité du giratoire sera alors achevée. Les travaux se poursuivront alors avec un impact beaucoup moins conséquent sur le trafic et devraient totalement être terminés vers l’automne 2019.

Ce giratoire s’inscrit dans le plan communal de mobilité et est réalisé pour améliorer la sécurité et la mobilité à ce carrefour. Il est cofinancé par la Région wallonne via la Sofico, mais aussi par deux sociétés partenaires. Le financement est également assuré par 2 sociétés partenaires: Probuild, qui s’occupe du développement économique de la ZACC, et par Delzelle, qui mènera un projet de développement de logements.

Ce chantier représente un budget global de plus 835 000€ HTVA.