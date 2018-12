Les sans-papiers de Burenville ne seront pas expulsés

Des sans-papiers occupent d’anciens pavillons de l’école d’horticulture depuis plus de trois ans, à Liège. Ils demandent une solution, d’autant plus que l’entreprise de travail adapté voisine est censée se développer sur le site en question.

La question du relogement des personnes sans-papiers qui occupent le site de l’ancienne école d’horticulture à Burenville (Liège) sera portée en conférence des bourgmestres, le 18 janvier, de manière à étendre le territoire et ainsi élargir les pistes de relogement. Il n’est pas question de les expulser, a assuré lundi soir Willy Demeyer, lors du conseil communal, en réponse aux interpellations des groupes PTB et Vert Ardent.

Ces derniers ont interpellé le collège communal concernant la menace d’expulsion qui pèse sur les sans-papiers, en attente de régularisation, qui occupent ces locaux depuis septembre 2015. Peu avant le conseil communal, un rassemblement de soutien était organisé, face à l’hôtel de ville, par le collectif La Voix des Sans-Papiers et le comité de soutien aux sans-papiers. Une partie des sans-papiers concernés ont d’ailleurs assisté au conseil communal afin d’entendre les réponses du bourgmestre à leur sujet.

Ces personnes sans-papiers sont en effet à nouveau dans l’incertitude quant à leur logement depuis l’arrêté d’inhabitabilité, signé le 5 décembre dernier par le bourgmestre de la ville de Liège, qui prévoit leur expulsion début mars si les bâtiments ne sont pas mis en conformité. Cet arrêté a été pris sur base d’un rapport des pompiers, qui précise notamment que la résistance au feu n’est pas compatible avec un usage résidentiel. Rapport qui a été sollicité par le bourgmestre de Liège après avoir été interpellé par le procureur du Roi de Liège quant à la présence de sans-papiers dans ces bâtiments à Burenville.

Les conseillers PTB et Vert Ardent ont déploré le fait que les promesses de relogement n’ont pas été concrétisées. «On compte parmi ces personnes plusieurs jeunes adultes ayant terminé avec succès leurs études à Liège et qui sont dans l’impossibilité de trouver un travail faute de titre de séjour», a relevé Guy Krettels (Vert Ardent). Quant à Antonio Gomez Garcia (PTB), il a fait remarquer que sur les 80 personnes logées dans ces bâtiments à Burenville, une vingtaine sont des femmes et enfants.

Le bourgmestre de Liège a assuré qu’il n’est pas question d’expulser ces personnes. Il a ajouté qu’il convoquera le milieu associatif et portera le sujet en conférence des bourgmestres, le 18 janvier, afin d’étendre le territoire et ainsi élargir les pistes de relogement pour enfin dégager une solution. Il a, en outre, estimé que «la vraie solution est de régulariser ces personnes qui sont ici depuis 10 ans, comme cela s’est fait en 2000 et 2008».