10 morts qui ont marqué l’année 2018

2018 se termine... Plusieurs grandes personnalités ont perdu la vie cette année. Coup d’œil dans le rétroviseur pour rendre hommage à ces célébrités qui nous ont quittés.

Luc Beyer (9 septembre 1933 - 18 janvier 2018)

REPORTERS

Luc Beyer de Rycke, homme de télévision, politique, puis auteur de livres, est décédé à Paris ce 18 janvier 2018.

Luc Beyer avait été un journaliste soucieux de la qualité et de la précision tant de l’information que du verbe.

L’homme avait présenté le journal télévisé pendant 18 ans, avant de s’orienter vers le monde politique puis vers l’écriture.

Ce «francophone de Flandre» est décédé à l’âge de 84 ans.

Stephen Hawking (8 janvier 1942 - 14 mars2018)

AFP Stephen Hawking est décédé ce 14 mars 2018 à l’âge de 76 ans. L’astrophysicien britannique était mondialement connu pour son travail sur les trous noirs. Il était l’auteur de l’ouvrage populaire de vulgarisation scientifique «Une brève histoire du temps».

Père de trois enfants, il souffrait de sclérose latérale amyotrophique, une maladie dégénérative pour laquelle il avait été diagnostiqué vers l’âge de 21 ans. Lors de ce diagnostic, les médecins lui donnaient encore deux ans à vivre.

La vie de Stephen Hawking avait récemment été portée à l’écran dans le film «Une merveilleuse histoire du temps». Le scientifique y était incarné par Eddie Redmayne qui a obtenu l’oscar du meilleur acteur pour cette performance.

Véronique Colucci (27 septembre 1948 - 6 avril 2018)

AFP Véronique Colucci est décédée à l’âge de 69 ans des suites d’une longue maladie.

L’ex-femme de Coluche avait repris la tête des Restos du cœur à la mort de ce dernier. C’est elle qui a lancé la première tournée des «Enfoirés»en 1989.

Présidente des Restos du cœur de 1998 à 2003, elle en a été membre du conseil d’administration pendant 32 ans.

Elle a eu deux fils, Romain et Marius, avec Coluche.

Avicii (8 septembre 1989 - 20 avril 2018)

AFP Avicii, un des DJs les plus célèbres de la scène électro, est mort le 20 avril 2018 à l’âge de 28 ans.

La cause de sa mort n’a jamais été officiellement confirmée même si elle semble résulter d’un suicide.

Tim Bergling, de son vrai nom, avait des problèmes de santé liés à une consommation excessive d’alcool.

Sa famille a déclaré qu’il «s’est vraiment débattu avec des réflexions sur la signification des choses, la vie, le bonheur. Il ne pouvait pas continuer plus longtemps. Il voulait trouver la paix».

Maurane (12 novembre 1960 - 7 mai 2018)

Photo News La chanteuse Maurane est décédée le 7 mai 2018 alors qu’elle était âgée de 57 ans.

Son décès est survenu alors qu’elle venait de remonter sur scène, après deux ans de silence en raison de problèmes de cordes vocales.

Elle préparait la sortie d’un album consacré à Jacques Brel au moment de sa mort.

Le projet a finalement vu le jour de manière posthume le 12 octobre 2018. Il a été porté par sa fille Lou.

François Corbier, dit Corbier (17 octobre 1944 - 1er juillet 2018)

EdA François Corbier aura été une icône pour la majorité des enfants nés dans les années 80, fans du Club Dorothée composé de lui-même, Ariane, Patrick et Jacky.

Il est décédé le 1er juillet 2018 à l’âge de 73 ans. C’est lui qui avait pondu la célèbre chanson «Le nez de Dorothée».

François Corbier a mené une carrière riche et variée depuis les années soixante, usant sans cesse d’humour et de sarcasme dans ses chansons.

Joël Robuchon (7 avril 1945 - 6 août 2018)

AFP Le chef le plus étoilé du monde s’est éteint le 6 août à l’âge de 73 ans. Joël Robuchon comptabilisait 32 étoiles au Guide Michelin en 2016.

Il était un des maîtres incontestés de la gastronomie.

D’origine modeste, il a collectionné les distinctions au fil des années. À la tête d’un empire financier (près de 30 établissements), son plat signature était pourtant une «simple» purée de pommes de terre montée au beurre.

Sa créativité et sa rigueur étaient saluées par ses pairs.

Kofi Annan (8 avril 1938 - 18 août 2018)

AFP L’ancien secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan est décédé le 18 août 2018 à l’âge de 80 ans.

L’homme est décédé «paisiblement» après une «courte maladie», a annoncé sa fondation.

Diplomate de carrière, Kofi Annan a contribué à rendre l’ONU plus présente sur la scène internationale pendant ses deux mandats, de 1997 à 2007. Conjointement avec l’organisation, il a reçu en 2001 le Prix Nobel de la Paix pour ses «efforts en faveur d’un monde mieux organisé et plus pacifique».

Charles Aznavour (22 mai 1924 - 1er octobre 2018)

Photo News Le chanteur français d’origine arménienne, Charles Aznavour, est décédé le 1er octobre à l’âge de 94 ans.

Il était considéré comme un des derniers «grands» représentants de la chanson française.

À côté de sa carrière de chanteur, Charles Aznavour a aussi fait une brillante carrière de comédien au cinéma et à la télévision.

Côté vie privée, il a été marié trois fois et il a eu six enfants.

Le chanteur a travaillé jusqu’au bout: à 90 ans, il s’était encore lancé dans une tournée à travers le monde. Chanter était toute sa vie. La mort l’a forcé à quitter la scène.

George H. W. Bush (12 juin 1924 - 30 novembre 2018)

AFP Quelques mois seulement après la mort de Barbara, son épouse, George H. W. Bush est décédé.

Il s’est éteint le 30 novembre 2018 à l’âge de 94 ans.

L’ancien président des États-Unis, le 41e, a dirigé son pays de 1989 à 1993 durant la fin de la Guerre froide et gagna la première guerre du Golfe.

Son décès a suscité des hommages unanimes de la classe politique et de ses successeurs.

Sa santé était fragile et il avait multiplié ces dernières années les séjours à l’hôpital. Le couple qu’il formait avec Barbara a eu cinq enfants et 17 petits-enfants.