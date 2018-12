VIDÉO | Kevin De Bruyne parodie «Maman, j’ai raté l’avion» pour Noël

Pour le Noël de Manchester City, Kevin De Bruyne a parodié «Maman, j’ai raté l’avion».

Manchester City sait surfer sur la vague de Noël. Pour faire la publicité de la venue du Père Noël Bleu à Manchester, le club de football a décidé de parodier une scène du film «Maman, j’ai raté l’avion», un des films d’hiver préférés du grand public.

Cet après-midi, durant trois heures, la présence du Père Noël est annoncée à Man City. Pour vendre cet événement, le leader de la Premier League a chargé Kevin De Bruyne d’imiter Kevin McCallister.

Kevin McCallister or @DeBruyneKev? 👀



We have no idea... 🤷??? #mancity pic.twitter.com/DCgDqLZO8M