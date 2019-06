Orages : les conseils pour se protéger de la foudre

Après une courte vague de chaleur, ce sont des orages potentiellement violents qui frappent notre pays. Voici quelques conseils de l’IRM pour se protéger efficacement de la foudre.

Cet article mis à jour a été publié initialement le 7/8/2018.

Si vous vous trouvez à l’extérieur

Les choses à faire

En cas d’orage, il faut rapidement s’abriter dans un bâtiment construit en dur. Une automobile, dont le corps et le toit sont en métal, constitue également un bon moyen de se protéger de la foudre.

Si vous ne parvenez pas à trouver un abri, accroupissez-vous sur vos orteils, mettez vos bras sur vos genoux, la tête basse, les mains sur les oreilles et les pieds joints (voir illustration ci-contre). Si possible, accroupissez-vous dans un fossé.

Les choses à ne pas faire

Plusieurs endroits sont à éviter en cas d’orage comme les endroits dégagés, les hautes structures verticales, les plans d’eau, les points de vue, les lisières des forêts ou encore les clôtures et toutes structures métalliques.

Les tentes, les bateaux, les cabriolets, les arbres isolés ou même les parapluies sont des protections inefficaces et même souvent dangereuses en cas d’orage.

S’il n’est vraiment pas possible de trouver un abri, ne vous couchez jamais à plat ventre sur le sol.

Si vous vous trouvez à l’intérieur

Les choses à faire

Même si vous vous sentez à l’abri à l’intérieur lorsque des orages s’abattent, plusieurs précautions sont à prendre.

La première chose à faire est de débrancher tous vos appareils électriques (ordinateur, télévision, prise téléphonique, etc.) Fermez également portes et fenêtres et restez éloigné de celles-ci, ainsi que des conduites et des objets métalliques.

Les choses à ne pas faire

Ne prenez pas de bain et ne vous douchez surtout pas. Ne vous tenez pas non plus à proximité d’une cheminée ou d’un feu ouvert.

Ne téléphonez pas avec un poste fixe et préférez, à la place, le téléphone portable.