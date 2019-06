Dix sorties en Wallonie pour bénéficier d’un peu de fraîcheur

Il fait trop chaud mais vous avez quand même envie de faire une sortie entre amis ou en famille? Voici 10 propositions pour aller chercher la fraîcheur presque à côté de chez vous.

Les températures estivales en ravissent plus d’un. Si vous ne partez pas à la mer où à l’étranger, n’hésitez pas à aller découvrir les lieux de baignade en Wallonie:

Le mercure du thermomètre qui monte, qui monte… ce n’est pas votre truc? Vous avez envie d’une sortie mais dans la fraîcheur? Nous avons sélectionné 10 idées qui pourraient faire votre bonheur.

1. Visite des Grottes de Han-sur-Lesse

ÉdA – Jacques Duchateau Classées 3 étoiles au Guide Michelin, les grottes de Han-sur-Lesse proposent 3 km de galeries souterraines et des lieux aussi bluffants que le Dôme, haut de 145 mètres de haut. Sans oublier une animation son et lumière. Et ce qui fait le charme des lieux: le petit tram qui relie le centre du village (où sont installées les caisses) à l’entrée de la grotte.

2. Parcours spéléo au cœur des Grottes de Han

ÉdA – Florent Marot Une autre façon de découvrir les grottes de Han, c’est d’enfiler une combinaison, de se coiffer d’un casque avec lampe frontale. Au menu? «Des passages et des galeries jamais visitées avec des expériences dans la boue, dans le noir et des passages plus sportifs.»

Attention: il faut être en bonne condition physique, ne pas être claustrophobe ni soffrir de problèmes de dos.»

3. Au cœur d’une authentique mine d’ardoise ardennaise

Au Coeur de l’Ardoise À Bertrix, à 25 mètres sous terre, partez à la découverte du travail des «scailtons», les mineurs d’ardoises. Vous verrez de gigantesques salles de 8000m3 ouvertes à l’explosif, des galeries, des wagonnets... Comptez 1h15 pour cette visite souterraine. À noter que la descente des 25 mètres, se fait via un escalier.

La visite se fait à votre aise, grâce à un audioguide en français, néerlandais et même en wallon.

4. Grottes de Hotton, les Grottes de 1001 Nuits

doc Patrimoine naturel exceptionnel de Wallonie, les Grottes de Hotton sont les seules grottes de Belgique intégralement classées. Elles ont reçu deux étoiles au guide Michelin. À l’intérieur des grottes, la température est de 12 degrés. La visite est guidée et dure une heure. Elle est un peu sportive car au total, il vous faudra franchir 580 marches d’escalier. «Ce n’est pas difficile mais déconseillé aux personnes souffrant du cœur», précisent les organisateurs.

Le site dispose aussi d’une plaine de jeux accessible gratuitement et d’une caféteria avec terrasse panoramique.

5. Les fascinantes minières néolithiques de Silex Spiennes

© ÉdA – Jacques Duchateau À 6 km de Mons, le site archéologique de Spiennes, inscrit au patrimoine de l’UNESCO est l’un des plus anciens et des plus vastes centres d’extraction de silex d’Europe. Parsemé de milliers de puits de mines, le site s’étend sur 100 hectares.

Situé au cœur d’une zone Natura 2000, SILEX’S, le centre d’interprétation des minières néolithiques de Spiennes vous emmène à la découverte de tous les secrets de ce site archéologique incontournable.

Il vous propose de nombreuses activités comme des balades didactiques en extérieur, une visite de l’exposition semi-permanente, ou encore une descente à 9 mètres sous terre.

6. Centre archéologique de la grotte Scladina

- - Ce n’est qu’en 1971 que cette grotte a été découverte, près du village de Sclayn, à Andenne. Une vingtaine d’années plus tard, la découverte de restes d’une jeune Néandertaliene fait rentrer la grotte Scladina dans la courte liste des grottes belges ayant livré des restes osseux humains paléolithiques.

En compagnie d’un archéologue, découvrez les coulisses d’une profession peu commune où passion et patience se conjuguent aux sciences naturelles dans le but de mettre en évidence le comportement des hommes du passé.

7. Les Fonds de Quarreux à Aywaille, entre légende et site naturel d’exception

- Voici un endroit au cœur d’une légende. Celle-ci raconte que ces pierres aux veines nacrées gisant au fond de l’Amblève sont les vestiges d’un moulin que le diable aurait construit pour un meunier qui lui avait promis son âme. Ce meunier fut sauvé par sa femme qui empêcha le moulin de tourner. Furieux, le diable le détruisit et tua la pauvre femme. On dit qu’en tendant l’oreille, les pleurs du vieil homme peuvent encore se faire entendre sur ce lieu fantastique.

La promenade pédestre le long des Fonds de Quarreux se déroule avec en toile de fond les superbes blocs de quartzite arrondis éparpillés dans le lit de l’Amblève. Une balade merveilleuse dans une nature qui n’en finit pas de nous surprendre. Les Grottes de Remouchamps sont situées à 6 km et le Monde Sauvage à 9 km.

8. Blegny-Mine, descendez dans un authentique charbonnage

eda E. H. Blegny-Mine est inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO et vous fait découvrir l’univers de travail, aujourd’hui inconcevable, des gueules noires.

La visite vous fait descendre dans les galeries souterraines via le puits d’origine, à -30 et -60m sous terre. Vous découvrez l’univers dur et passionnant des gueules noires. Au cours de la visite, vous aurez des démonstrations de l’utilisation des machines, des installations de lavage et de triage du charbon.

9. Le monde mystérieux des ardoisières à Alle-sur-Semois

Morgane Vander Linden Avec une température contante de 10 degrés et un taux d’humidité de plus de 80%, les grottes des ardoisières devraient vous apporter la fraîcheur espérée.

Mais si vous devez visiter les lieux, c’est surtout pour la beauté de sa nappe aquifère. La visite, d’une durée de trois-arts d’heure dans le sous-sol schisteux de la vallée de la Semois vous permettra de découvrir l’industrie de l’ardoise, aujourd’hui disparue. Cadre exceptionnel, l’ardoisière ne pourra que séduire par ses couloirs mystérieux, ses salles souterraines

10. Le Trou des Fées de Chassepierre, véritable labyrinthe souterrain

M. Laurent Véritable réseau de galeries souterraines creusées par l’homme dans la roche calcaire, le Trou des Fées de Chassepierre est un témoin exceptionnel des temps géologiques de l’ère tertiaire.

Les galeries se prolongent sous les fondations de l’ancien moulin et rejoignent le presbytère où elles se confondent avec les caves.

Le nom de «trou des fées» est lié à une légende qui racontait que des fées habitaient ce lieu magique. Et un site géologique rare quand on sait que de nombreuses maisons du village sont construites sur cette roche calcaire.

