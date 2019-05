Windows 10 : 10 raccourcis clavier pour vous faciliter la vie

Des raccourcis clavier astucieux vous aident à mieux profiter de Windows 10.

Même si Windows 7 fait de la résistance, Windows 10 est désormais le système d'exploitation de référence sur nos ordinateurs. Avec 55,9% des parts du marché des PC, la plate-forme domine les débats. Ces 10 raccourcis clavier vous aideront à mieux profiter encore de l'OS de Microsoft.

1. [Windows] + [S]

Windows 10 abrite un excellent moteur de recherche interne pour vous aider à localiser « applications, fichiers et paramètres ».

Cet outil « Rechercher dans Windows » fait des merveilles.

Pour y accéder d’un coup d’un seul, cette combinaison mariant la touche Windows de votre clavier et la touche « S » ne manquera pas de s’imposer comme un nouveau réflexe.

2. [Windows] + [I]

Toujours présent, le bon vieux « Panneau de configuration » hérité des anciens Windows est avantageusement remplacé par les « Paramètres ».

Eminemment visuelle et nettement plus conviviale, cette interface vous aide à appliquer les réglages de votre choix sur le « Système », les « Périphériques », le « Réseau et Internet », les « Comptes »…

Cerise sur le gâteau, elle est accessible via cette combinaison aisée.

3. [Windows] + [L]

Vous souhaitez verrouiller votre machine en moins d’une seconde ou permettre à un autre membre de votre famille de se connecter à son compte et son espace personnel ?

L’association des touches « Windows » et « L » assure la tâche promptement, sans besoin de balader le pointeur de la souris dans la direction du menu « Démarrer ».

4. [CTRL] + [Alt] + [Tab]

Ce trio magique résiste au changement, d’une version de Windows à l’autre.

Agent de renseignement au service de votre bien-être, il vous montre instantanément l’ensemble des fenêtres et des programmes ouverts sur votre machine.

Ca vous donne un aperçu des tâches en cours et vous aide éventuelle à basculer de l’une à l’autre.

5. [Windows] + [Enter] OU [Windows] + [Entrée]

Précieux assistant des déficients visuels, le Narrateur de Windows se charge de lire à voix haute « le texte affiché sur l’écran de votre PC » et de décrire « les événements, tels que les notifications ou les rendez-vous du calendrier, pour que vous puissiez utiliser votre PC sans affichage. »

Le raccourci clavier qui active/désactive ce Narrateur est toujours bon à connaître, au cas où par exemple vous auriez initié ses services par erreur.

6. [Windows] + [E]

Vous avez un besoin urgent et impérieux d’accéder à l’un de vos fichiers?

Ce cocktail de deux touches pressées simultanément vous ouvrira les portes de l’« Explorateur de fichiers » : « Documents », « Téléchargements », « Images », « Musique »…

7. [Windows] + [D]

Héritage du riche passé de la famille des systèmes d’exploitation de Microsoft, ce duo composé des touches « Windows » et « D » vous parachute directement sur le « Bureau » de Windows, où que vous soyez.

Pourquoi « D » et pas « B » ? D incarne « Desk », le « Bureau » en anglais.

Une fois de retour sur le « Bureau », une seconde application de la combinaison vous réexpédie sur votre point de départ (fenêtre, application, navigateur…).

8. [Windows] + [A]

Susceptible de se déployer sur la droite de votre écran, le « Centre de notifications » rassemble une série de messages et d’alertes en panachant le dispensable et l’indispensable.

Il vous donne également un accès rapide au « Mode tablette », au mode « Ne pas déranger », à « Tous les paramètres »…

Pour faire surgir ce « Centre des notifications », associer les forces persuasives des touches « Windows » et « A ».

9. [Windows] + [Print Screen] OU [Windows + [Impr. Écran]

Windows 10 dispose d’une procédure simplifiée à l’heure de vous autoriser à capturer l’image présente à l’écran.

Une fois la combinaison de touches appliquée, le fichier image est automatiquement sauvegardé dans le dossier « Captures d’écran », ajouté par défaut dans le dossier « Images ».

10. [Windows] + [Flèche haut] OU [Windows] + [Flèche bas]

Le duo compose de la touche « Windows » et de la touche « Flèche haut » entraîne un effet étonnant mais pratique.

La fenêtre active s’étend soudainement, exclusivement sur le sens de la hauteur pour occuper tout l’espace disponible.

« Windows » et « Flèche bas » renvoie la fenêtre active dans les coulisses de la « Barre des tâches ».

