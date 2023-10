"J’ai arrêté il y a trois mois et demi": Adele arrête de boire pour ne pas tomber dans l'alcoolisme

"J'étais littéralement à la limite de l'alcoolisme pendant une bonne partie de ma vingtaine, mais ça me manque tellement".

"Alors profitez de votre whisky sour. Je suis très, très jalouse", a plaisanté la chanteuse à l'adresse d'un fan.

Ce n’est pas la première fois que la star s’éloigne de l’alcool. Après son divorce en 2021, la star avait confié avoir apprécié être totalement sobre : "C’est une excellente façon de vraiment apprendre à se connaître. C’est simplement boire de l’eau et être sobre tout le temps." Lors d'un entretien avec Vogue en 2021, l'auteure-compositrice-interprète de "Easy on Me" s’était aussi confiée sur sa relation avec son père. "J'ai toujours eu une relation très étroite avec l'alcool. J'ai toujours été fascinée par l'alcool", a-t-elle déclaré au magazine. "C'est ce qui a éloigné mon père de moi. J'ai donc toujours voulu savoir ce qu'il y avait de si génial là-dedans".

La chanteuse a toutefois précisé qu’elle savait à quel point il était important, pour elle et sa carrière, de ne pas apparaître ivre en public.