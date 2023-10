L’orque “Moana” du Marineland d’Antibes est morte prématurément : l’association One Voice va porter plainte contre le parc et crie à la “honte”

One Voice avait mandaté une expertise

Cette mort survient dans un contexte assez bouillant. En effet, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait ordonné en septembre dernier une expertise sur l’état de santé de l’orque et pour une consœur (Inouk). Cette demande d’expertise avait été mandatée par des experts, appelés en renfort par l’association One Voice, qui avait remarqué à plusieurs reprises des comportements étranges, ainsi que des dents gravement abîmées. Mais l’association n’avait pas été suivie par la justice, qui ne leur avait pas donné raison en première instance.

Depuis l’annonce de la mort de Moana, l’association tape du poing et annonce qu’elle va porter plainte, alors que Marineland avait déclaré collaborer avec la justice pour présenter “enfin des faits précis, objectifs et vérifiables et non pas basés sur des rapports établis par des militants”.