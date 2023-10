Drame au Royaume-Uni : alors qu’elle participait à un concours de dégustation de chamallows, une maman de 2 enfants meurt étouffée

Selon la BBC, la dame était présente dans le club Beddau RFC, basé dans le comté de Rhondda Cynon Taf, et qui organisait un bingo dans le but de lever des fonds pour la catégorie des moins de 10 ans. La maman a voulu relever un défi qui consistait à manger rapidement plusieurs chamallows. Malheureusement, elle se serait étouffée et serait décédée sur place avant l’arrivée des secours. La police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.

Dans un long message posté sur les réseaux sociaux, le club de rugby Beddau RFC s’est dit “dévasté par cet accident tragique”, pleurant la perte d’une “amie chère” et d’une “merveilleuse épouse, mère et fille”. Le club a fermé ses portes au lendemain du drame et a observé une minute de silence.