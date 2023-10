Un musée écossais admet avoir perdu une statue de Rodin d’une valeur de plusieurs millions d’euros

”Les Bourgeois de Calais” est une célèbre statue de bronze, crée par Rodin et exposée dans la ville côtière du nord de la France depuis son inauguration en 1895. Le célèbre sculpteur français a en plus réalisé quelques copies de la célèbre statue. Les musées de Glasgow en ont acheté une en plâtre en 1901. L’œuvre a certainement été montrée dans le musée, puis était au cœur d’une exposition en plein air en 1949. Et depuis ? Plus rien.